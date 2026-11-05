كومو يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا.. اكتساح لانس بتسعة أهداف يكشف أسرار المشروع الإيطالي

واصل نادي كومو الإيطالي خطف الأنظار في كرة القدم الأوروبية، بعدما حقق انتصارًا تاريخيًا على مضيفه لانس الفرنسي بنتيجة 9-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في أول مشاركة له بالمسابقة، ليحقق أكبر انتصار خارج الأرض في تاريخ البطولة بنظامها الحديث، ويعادل الرقم القياسي لأكبر فارق أهداف في مباراة واحدة.

ولم يكن هذا الانتصار مجرد نتيجة استثنائية، بل جاء ليكشف حجم التطور الذي شهده النادي الإيطالي خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحول من فريق يعاني في الدرجات الأدنى إلى منافس يفرض نفسه بين كبار القارة، تحت قيادة نجمه السابق سيسك فابريجاس.

وتعود بداية رحلة الإنقاذ إلى عام 2017، عندما أجبرت الأزمات المالية نادي كومو على الهبوط إلى الدرجة الرابعة الإيطالية، قبل أن تستحوذ شركة «سينت إنترتينمنت»، المملوكة لمجموعة دجاروم الإندونيسية، على النادي في أبريل 2019، لتبدأ مرحلة جديدة من إعادة البناء والتطوير.

استثمارات شاملة وراء معجزة كومو

لم تعتمد خطة الملاك الجدد على تدعيم الفريق الأول فقط، بل امتدت إلى تطوير الأكاديمية، ومرافق التدريب، والمنشآت الرياضية، وإعادة هيكلة الإدارة، مع وضع استراتيجية مالية تضمن استمرارية المشروع على المدى الطويل.

وجاءت النتائج تدريجيًا، بعدما صعد كومو إلى الدرجة الثالثة في موسم 2018-2019، ثم الدرجة الثانية في موسم 2020-2021، قبل أن يحقق حلم العودة إلى الدوري الإيطالي الممتاز عام 2024، بعد غياب استمر 21 عامًا.

كما استفاد النادي من الموقع السياحي المميز لمدينة كومو، المطلة على واحدة من أشهر البحيرات الإيطالية، من أجل بناء مصادر دخل متنوعة تشمل الشراكات التجارية والمنتجات الرسمية والتجارب السياحية المرتبطة بالنادي، إلى جانب خطط تطوير ملعب جوزيبي سينيجاليا.

وشهد المشروع انضمام النجم الفرنسي تييري هنري إلى قائمة المساهمين عام 2022، ليصبح أحد الأسماء العالمية الداعمة للنادي.

أرقام قياسية بالجملة بعد اكتساح لانس

وفرض كومو اسمه في سجلات دوري الأبطال، بعدما أصبح ثاني فريق يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، عقب بايرن ميونخ الذي اكتسح دينامو زغرب 9-2 عام 2024.

كما عادل الرقم القياسي لأكبر فارق أهداف في مباراة واحدة، المسجل باسم ليفربول أمام بشكتاش وريال مدريد أمام مالمو، بعدما انتهت المباراتان بنتيجة 8-0.

وحقق الفريق إنجازًا جماعيًا لافتًا بمشاركة 11 لاعبًا مختلفًا في تسجيل الأهداف أو صناعتها خلال المباراة، ليؤكد امتلاكه قوة هجومية لا تعتمد على لاعب واحد.

19 هدفًا وتألق دوف.. بصمة فابريجاس

ورفع كومو رصيده إلى 19 هدفًا خلال أول أربع مباريات في البطولة، بعد انتصاراته على لايبزيج ومانشستر يونايتد بنتيجة 4-1 لكل منهما، ثم اكتساح لانس، مقابل خسارة أمام فينورد.

وشهدت المواجهة تألق المهاجم اليوناني أناستاسيوس دوف، الذي سجل ثلاثية، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف ويتصدر قائمة الهدافين، بعدما هز الشباك في جميع مباريات فريقه.

وبهذا الانتصار، رفع كومو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع بجدول مرحلة الدوري، ليقترب من المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16، ويؤكد أن مشروع فابريجاس لم يعد مجرد قصة صعود، بل أصبح تجربة كروية طموحة تهدد كبار أوروبا.