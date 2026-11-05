أسعار هيونداي أفانتي موديل 2005 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة هيونداي افانتي موديل 2005.‏

تعتمد السيارة على محرك اقتصادي مكون من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي (1.6 لتر)، يولد قوة تصل إلى 107 حصان وعزم دوران يبلغ 143 نيوتن متر، مما يمنحها أداءً متزناً واعتمادياً في التنقل اليومي.

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4.52 متر، وعرض 1.72 متر، وارتفاع 1.42 متر، وتستند على قاعدة عجلات بطول 2.61 متر، مما يوفر مساحة داخلية مريحة لـ 5 ركاب بالإضافة إلى حقيبة أمتعة خلفية بسعة تقارب 415 لتر.

تتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات أو مانيوال من 5 سرعات، وتتميز بمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر كمتوسط، مع خزان وقود يتسع لـ 55 لتر من البنزين.

وعن سعر السيارة هيونداي افانتي موديل 2005‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 430 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏