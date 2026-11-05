يوسف بطرس غالي يفجر مفاجأة: أموال التأمينات لم تُهدر وما زالت موجودة بالكامل

حسم الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، الجدل المثار حول مصير أموال التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن هذه الأموال لم تتعرض للإهدار أو الضياع، وأنها لا تزال موجودة ولم يمسها سوء، مستندًا إلى تصريحات رسمية سابقة لوزراء التضامن ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

ملف أموال التأمينات

وقال غالي، خلال تصريحات تلفزيونية إنه سبق أن ناقش ملف أموال التأمينات مع عدد من وزراء التضامن الاجتماعي الذين تولوا المسؤولية على مدار سنوات، وجميعهم أكدوا سلامة الأموال وعدم تعرضها لأي تجاوزات.

وأضاف أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خرج قبل شهر واحد ليؤكد بشكل واضح أن الأموال موجودة ولم يتم المساس بها أو نقلها إلى أي جهة أخرى، متسائلًا: «إذا كان البعض مصرًا على عدم تصديق الواقع، فماذا يمكنني أن أفعل؟».

وفي تعليقه على اختلاف بعض الشهادات بشأن هذا الملف، ومن بينها تصريحات الوزيرة السابقة ميرفت التلاوي، أوضح غالي أن لكل شخصية رؤيتها وتقييمها للمرحلة التي عاصرتها، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى أصحاب الشأن والجهات الرسمية التي تمتلك البيانات والأرقام الفعلية.

حقيقة موقف أموال المعاشات

وأكد وزير المالية الأسبق أن تصريحات المسؤولين المعنيين، سواء من وزراء المالية أو التضامن الاجتماعي أو قيادات هيئة التأمينات، تمثل المرجعية الأساسية للحكم على حقيقة موقف أموال المعاشات.