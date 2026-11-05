بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالمنشاة في سوهاج

شهد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل مطبخ شقة سكنية بأحد المنازل؛ إثر حدوث ماس كهربائي بالثلاجة؛ ما أسفر عن احتراق مطبخ خشبي وثلاجة، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب.

تفاصيل حريق شقة سكنية بالمنشاة

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب بمطبخ شقة داخل منزل مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة، ملك شخص في العقد الثاني من العمر، ومقيم بذات الناحية، حيث التهمت النيران بعض محتويات المطبخ، وأسفرت عن احتراق مطبخ خشبي وثلاجة.

ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها وإخماد الحريق، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما اقتصرت التلفيات على المحتويات التي طالتها النيران داخل المطبخ.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما أسفر عنه الفحص، موضحًا أن سبب نشوب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بالثلاجة الموجودة داخل المطبخ، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى محتويات المطبخ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.