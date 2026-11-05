قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون في إدارة ترامب يدفعونه نحو شن ضربات عسكرية جديدة على إيران
عاملوها مثل بوتين.. رضا بهلوي يطالب أوروبا بتشديد الضغوط على إيران وقطع قنوات نفوذها
مجسم جثة أثار الرعب.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو السيارة المثيرة للجدل
لا تهمل الموهبة التي فيك.. البابا تواضروس يشرح قانون حفظ المواهب والعطايا في سلسلة قوانين روحية
بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالمنشاة في سوهاج
ليس مستواه.. شريف عبدالفضيل يكشف سبب استبعاد صلاح من جوائز الأفضل أفريقيا
رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن: سنعمل على وقف الحرب على إيران
وزير الري: تشكيل لجنة مصرية سودانية لحصر أضرار السد الإثيوبي والمطالبة بالتعويضات
بعد خسارة الجمهوريين.. مجلة تايم تضع ملصق "لقد صوّت" على فم ترامب في غلافها
كيفية تغيير المنكر في الإسلام.. اعرف الضوابط والأدوات الشرعية
البيت الأبيض يكرّر رسالة ترامب: «أمريكا لن تكون أبدًا بلدًا شيوعيًا» وسط تداعيات خسائر الجمهوريين
بشير التابعي ينتقد «كاف» بسبب محمد صلاح .. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالمنشاة في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل مطبخ شقة سكنية بأحد المنازل؛ إثر حدوث ماس كهربائي بالثلاجة؛ ما أسفر عن احتراق مطبخ خشبي وثلاجة، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب.

تفاصيل حريق شقة سكنية بالمنشاة

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب بمطبخ شقة داخل منزل مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة، ملك شخص في العقد الثاني من العمر، ومقيم بذات الناحية، حيث التهمت النيران بعض محتويات المطبخ، وأسفرت عن احتراق مطبخ خشبي وثلاجة.

ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها وإخماد الحريق، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما اقتصرت التلفيات على المحتويات التي طالتها النيران داخل المطبخ.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما أسفر عنه الفحص، موضحًا أن سبب نشوب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بالثلاجة الموجودة داخل المطبخ، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى محتويات المطبخ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي

التموين هيتحول فلوس.. المواطن هيحصل على كام؟ ومصير رغيف العيش إيه؟

وزير التنمية المحلية والبيئة

الحكومة تصدر قرارا عاجلا حول وقف «المنان» .. يهم آلاف المواطنين بالمحافظات

سعر الدولار في مصر

الجنيه يواصل المكاسب أمام العملة الخضراء في ختام الأربعاء

بطاقة التموين

1300 جنيه على بطاقة التموين.. هل يحصل المواطن على هذا المبلغ مع تحويل الدعم لفلوس؟

شروط الحصول على المعاش المبكر

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص 2026.. إجراءات التقديم رسمياً

محمود العسقلاني

15 ألف جنيه شهريًا لا تكفي أسرة من 4 أفراد.. محمود العسقلاني يكشف فاتورة الغلاء

ترشيحاتنا

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك

نيسان باترول

نيسان باترول تتحول إلى سيارة سفاري مكشوفة وتجهيزات خاصة للطرق الوعرة

نيسان صنى موديل 2010

أسعار نيسان صنى موديل 2010 المستعملة في مصر

بالصور

وجبة شهية.. طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن

طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية
طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية
طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن.. وجبة شهية

فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل ألم التبرز

فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الألم أثناء التبرز
فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الألم أثناء التبرز
فوائد القراصيا للبواسير.. فاكهة مجففة تساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الألم أثناء التبرز

سعرها أقترب من المليون.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد