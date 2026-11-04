سيارات الإسعاف تتحرك لإنقاذ 13 مصابا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سوهاج.. ونقلهم إلى أبو تشت

في تحرك سريع لتدارك تداعيات حادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج، دفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف لنقل 13 مصابًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز البلينا، إلى مستشفى أبو تشت العام بمحافظة قنا، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة سوهاج إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ركاب بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة قنا، ووجود مصابين.

وعلى الفور، تم التنسيق بين مرفق الإسعاف بمحافظتي سوهاج وقنا، إلى جانب مديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة والتعامل مع الحالات المصابة دون تأخير.

مستشفى أبو تشت يستقبل المصابين

وأسفرت جهود التنسيق عن نقل جميع المصابين، البالغ عددهم 13 شخصًا وفق الحصر المبدئي، بواسطة سيارات إسعاف قرية المطيعة إلى مستشفى أبو تشت العام، نظرًا لقربه من موقع الحادث، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وجاءت التحركات بتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي شدد على سرعة التعامل مع الحادث، وحصر أعداد المصابين بدقة، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي لهم، ومتابعة حالتهم الصحية حتى استقرارها.

وجارٍ الوقوف على أسباب انقلاب الميكروباص والملابسات المحيطة بالحادث من خلال المعاينة الفنية.