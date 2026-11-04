إصابة 13 شخصاً في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالبلينا.. وتحرك عاجل من محافظ سوهاج لنقل المصابين

شهد الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وتحديداً في المنطقة الحدودية المتاخمة لمحافظة قنا، حادث انقلاب سيارة نقل ركاب "ميكروباص"، أسفر في حصر مبدئي عن إصابة 13 شخصاً من الركاب بجروح وكدمات متفرقة.

وفور تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة سوهاج إخطاراً بالواقعة، أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات فورية وعاجلة لكافة الجهات التنفيذية المعنية لسرعة التعامل مع الموقف إلى حين التعرف على الأسباب الحقيقية للحادث من قِبل الأجهزة الأمنية والمعاينة الفنية.

ماذا حدث؟

وشملت التوجيهات تنسيقاً سريعاً بين مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، لضمان الدفع بسيارات الإسعاف اللازمة ونقل المصابين بأقصى سرعة ممكنة لتلقي الرعاية الطبية الفورية.

كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في حصر الحالات المصابة بدقة، وتقديم كل أوجه الدعم والخدمات العلاجية العاجلة لهم حتى استقرار حالتهم الصحية.

وفي إطار التعاون المشترك، تم التنسيق مع محافظة قنا المجاورة حيث نقلت سيارات إسعاف قرية المطيعة جميع الحالات إلى مستشفى أبو تشت العام لقرب المسافة لتلقي العلاج اللازم.