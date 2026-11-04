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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يستنفر الأجهزة التنفيذية بعد انقلاب ميكروباص بالبلينا.. 13 مصابًا يتلقون العلاج بمستشفى أبو تشت

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج بصورة عاجلة للتعامل مع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز البلينا، أسفر عن إصابة 13 شخصًا، في واقعة استدعت تنسيقًا سريعًا بين محافظتي سوهاج وقنا لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجاء التحرك بتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، فور تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا بوقوع الحادث بالمنطقة الحدودية المتاخمة لمحافظة قنا، حيث وجه بسرعة تحريك سيارات الإسعاف والتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع الموقف.

تنسيق بين سوهاج وقنا لإنقاذ المصابين

وشملت التحركات التنسيق بين مديرية الصحة ومرفق الإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إلى جانب التواصل مع محافظة قنا، للاستفادة من قرب المسافة وتوفير سرعة الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى جهة طبية قادرة على استقبالهم.

وأسفر التنسيق المشترك عن نقل جميع الحالات المصابة بواسطة سيارات إسعاف قرية المطيعة إلى مستشفى أبو تشت العام بمحافظة قنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، بدلًا من الانتظار لنقلهم إلى مستشفيات أبعد جغرافيًا.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة حصر أعداد المصابين بدقة، وتقديم أوجه الدعم الطبي والعلاجي لهم، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والصحية لحين الاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

وكان الحادث قد وقع إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز البلينا، وأسفر الحصر المبدئي عن إصابة 13 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة.

وجارٍ الوقوف على الأسباب والملابسات الحقيقية للحادث من خلال الفحص والمعاينة الفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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