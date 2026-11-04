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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص 2026.. إجراءات التقديم رسمياً

شروط الحصول على المعاش المبكر
شروط الحصول على المعاش المبكر
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص، حيث يرغب الكثير من العاملين في القطاعين في الحصول على المعاش المبكر قبل سن الستين، وهناك عدة شروط ينبغي توافرها للحصول على المعاش المبكر وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، ونستعرض لكم مفصلاً كافة ما يمكنك معرفته عن المعاش المبكر2026 وشروطه والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم . 

شروط المعاش المبكر 2026 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص – أصالة وطن

شروط الحصول على المعاش المبكر في 2026

 

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على المعاش المبكر، وتتمثل في:

1. انتهاء علاقة العمل: يجب أن تكون  خدمة المؤمن عليه أو عمله أو نشاطه انتهى قبل بلوغ سن الشيخوخة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

2. مدة اشتراك تأميني فعلية لا تقل عن 25 سنة: بما يعادل 300 شهر، اعتبارًا من 1 يناير 2025، ولا يكفي مجرد مرور 25 سنة على بداية العمل، بل يجب أن تكون مدة اشتراك فعلية مستوفية للقانون.

3. ألا تقل قيمة المعاش عن 50% من أجر التسوية الأخير: أي أن يكون المعاش المحسوب للمؤمن عليه مساويًا لنصف أجر أو دخل التسوية الأخير على الأقل.

4. ألا تقل قيمة المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقت استحقاق المعاش.

5. تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر وفق النموذج رقم 20 المرفق باللائحة التنفيذية.

6. ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.

7. سداد جميع المبالغ المستحقة عليه المتعلقة بمدد الاشتراك التأميني أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة، وفقًا للقواعد القانونية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المعاش المبكر

يتعين على الراغبين في الخروج على المعاش المبكر تجهيز عدد من المستندات، وهي:

  • طلب استقالة معتمد من جهة العمل.
  • استمارة (6) تأمينات مختومة من صاحب العمل لإنهاء العلاقة التعاقدية.
  • نموذج رقم (20) الخاص بطلب صرف المعاش من مكتب التأمينات.
  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • بيانات الحساب البنكي أو كارت "ميزة" لتحويل المعاش وصرفه شهريًا.
  • شروط المعاش المبكر 2026 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص – أصالة وطن

خطوات التقديم على المعاش المبكر

بعد استيفاء الشروط، يبدأ العامل في اتخاذ الإجراءات الرسمية، والتي تشمل:

  • تقديم الاستقالة وإنهاء علاقة العمل مع جهة التوظيف.
  • استخراج استمارة (6) تأمينات من صاحب العمل.
  • التوجه إلى مكتب التأمينات المختص وتقديم طلب صرف المعاش.
  • إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
  • مراجعة الملف من جانب هيئة التأمينات للتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

متى يبدأ صرف المعاش المبكر؟

بعد تقديم الطلب، تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مراجعة البيانات التأمينية وحساب قيمة المعاش والتأكد من استيفاء الشروط.

ووفقًا للمادة 25 من قانون التأمينات، يستحق المعاش في حالة المعاش المبكر اعتبارًا من أول الشهر الذي قُدم فيه طلب الصرف، متى توافرت شروط الاستحقاق.

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

هل يحق للعامل في القطاع الخاص الحصول على معاش مبكر؟ 

نعم، يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص الاستفادة من المعاش المبكر، وكذلك العاملين بالقطاع الحكومي، بشرط توافر شروط الاستحقاق القانونية.

ولا يقتصر الحق على العاملين بالحكومة، وإنما يرتبط بخضوع الشخص لنظام التأمينات الاجتماعية واستيفائه الضوابط المحددة بالقانون.

شروط الخروج على المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددا من الشروط الأساسية للحصول على المعاش المبكر والتي جاءت كالتالي:

  • أن تكون مدة الاشتراك التأميني الفعلية 25 سنة على الأقل (300 شهر).
  • أن تؤهل مدة الاشتراك للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير.
  • ألا تقل قيمة المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقت تقديم الطلب.
  • يشترط أن تكون مدة الاشتراك مدة عمل فعلية، ولا يتم احتساب السنوات المشتراة أو المدد الاعتبارية لاستكمال شرط الـ25 عامًا.
  • إنهاء علاقة العمل نهائيًا من خلال تقديم استقالة رسمية وإتمام إجراءات إنهاء الخدمة.
  • عدم وجود أحكام تأديبية أو جنائية تحول دون صرف المستحقات التأمينية.
  • سداد أي التزامات أو مديونيات مستحقة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قبل تقديم الطلب.
شروط وضوابط الخروج على المعاش المبكر 2024 (إنفوجرافيك) – الأسبوع

شرط مدة الاشتراك في التأمينات للحصول على المعاش المبكر

ويعد شرط مدة الاشتراك التأميني من أهم الضوابط التي نص عليها القانون، إذ يشترط أن تكون مدة الاشتراك الفعلية 25 عاما، مع التأكيد على أن هذه المدة يجب أن تكون ناتجة عن عمل تم سداد الاشتراكات التأمينية عنه، دون احتساب مدد شراء سنوات الخدمة.

قيمة المعاش في حالة الخروج المبكر

ألزم القانون أن تكون قيمة المعاش المستحق مناسبة لدخل المؤمن عليه قبل انتهاء خدمته، إذ يشترط ألا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية الأخير، وألا ينخفض كذلك عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المعمول به وقت تقديم طلب المعاش، ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حصول المؤمن عليه على دخل مناسب بعد انتهاء خدمته، بما يحقق له قدرا من الاستقرار المالي.

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