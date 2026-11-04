قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: نتنياهو هزم داخل المجتمع الأمريكي.. والحرب على إيران أسقطت الجمهوريين

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم
محمد كمال

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل تعرضت لهزيمة داخل المجتمع الأمريكي، وإن نتائج الانتخابات الأخيرة كشفت عن تصاعد حالة الرفض الشعبي للسياسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل كانتا من العوامل المؤثرة في خسارة الجمهوريين.

الانتخابات كشفت تصاعد رفض الأمريكيين للسياسات الإسرائيلية

وأضاف مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «المشهد» المذاع على قناة TEN، أن تصريحات جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بشأن أسباب الهزيمة الانتخابية، عكست قدرًا أكبر من الذكاء في قراءة المشهد، بعدما أشار إلى أن الحرب على إيران كانت أحد أسباب خسارة الجمهوريين، إلى جانب العلاقة مع إسرائيل.

وأوضح أن ما حدث لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد تراجع انتخابي للحزب الجمهوري، وإنما يعكس تحولات في اتجاهات قطاعات من المجتمع الأمريكي تجاه السياسات الخارجية لإدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالحرب على إيران والموقف من إسرائيل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل لم تعد تواجه انتقادات في دوائر محدودة داخل الولايات المتحدة، وإنما أصبح هناك انعكاس واضح لتراجع قبول سياساتها في اتجاهات الناخبين الأمريكيين، وهو ما ظهر في نتائج الانتخابات الأخيرة.

ولفت مسلم إلى أن ترامب اتخذ قبل الانتخابات بيومين قرارًا بوقف المساعدات لإسرائيل، ومع ذلك لم يتمكن مرشحو حزبه من تحقيق الفوز، معتبرًا أن هذه النتيجة تكشف أن القضية الإسرائيلية باتت مؤثرة في تقييم قطاعات من المجتمع الأمريكي للسياسة الخارجية.

وأكد أن نتائج الانتخابات أظهرت أن الانحياز الأمريكي لإسرائيل لم يعد بمنأى عن التأثيرات السياسية والانتخابية الداخلية، في ظل تصاعد الاعتراض على السياسات المرتبطة بها.

وتابع أن التحولات التي شهدتها الانتخابات الأمريكية تضع العلاقة مع إسرائيل ضمن الملفات التي قد تشهد نقاشًا أوسع داخل الولايات المتحدة، خاصة مع صعود تيارات سياسية تتبنى شعار «أمريكا أولًا»، وتطرح تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق والسياسة الخارجية الأمريكية.

إسرائيل الحرب الإيرانية الانتخابات الأمريكية محمود مسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عتمان

المتحدث العسكري: بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب السبت المقبل| فيديو

ترشيحاتنا

النائبة أميرة صابر

أميرة صابر تفتح النار على وقائع الإساءة والتشهير: لا يمكن التغاضي عن البلطجة والانحطاط

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالمطرية.. هذه عقوبتهم بالقانون

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية وتأخر الخدمات الطبية بمستشفى تأمين صحي بالإسكندرية

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد