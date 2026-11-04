البابا تواضروس يهنئ الطفلة ميار عثمان لفوزها بالمركز الأول في مسابقة "تحدي القراءة"

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الطفلة المصرية ميار محمد رجب عثمان، لفوزها بالمركز الأول في مسابقة "تحدي القراءة" التي أقيمت في دبي، مشيدًا بإنجازها ودور أسرتها ومدرسيها في دعم موهبتها وتشجيعها على القراءة.

جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عقد مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، حيث أعرب عن اعتزاز الكنيسة بهذا الإنجاز، الذي حققته طفلة مصرية تبلغ من العمر 11 عامًا، وسط مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.

وقال البابا تواضروس الثاني إن المسابقة شهدت مشاركة أعداد كبيرة من المتسابقين من خلال 138 ألف مدرسة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ميار استطاعت تحقيق المركز الأول، كما لفت إلى إعجابه بالإلقاء المتميز الذي قدمته خلال المسابقة، وتعبيرها عن طموحها في أن تصبح وزيرة للإعلام في مصر.

البابا تواضروس من المقر البابوي: فوز ميار عثمان بـ "تحدي القراءة" يثبت أن الإبداع لا يخرج من العاصمة وحدها

وهنأ قداسته أسرة الطفلة ومدرسيها، موضحًا أن ما يزيد من قيمة هذا الإنجاز أن ميار تنتمي إلى مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتدرس بإحدى المدارس الحكومية، معتبرًا أنها أصبحت نموذجًا مشرفًا وقدوة لأبناء مصر في الاهتمام بالقراءة والسعي إلى تحقيق الطموحات.

وأكد أن ترسيخ قيمة القراءة يمثل أحد أهم أسباب تقدم المجتمعات، مشددًا على أهمية غرس حب القراءة في نفوس النشء من خلال المدرسة والكنيسة والمجتمع، باعتبارها من القيم الأساسية التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية وعيه.

وأضاف أن ميار ألقت خطابًا لمدة دقيقة واحدة، تميز من حيث وضوح مخارج الألفاظ وقوة الموضوع، معربًا عن فخره بما قدمته، لافتًا إلى تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم.

واختتم البابا تواضروس الثاني تهنئته بالتأكيد على اعتزاز الكنيسة بهذا الإنجاز، معربًا عن أمله في أن تحقق ميار طموحها، وأن يأتي اليوم الذي تتولى فيه منصب وزيرة في مصر