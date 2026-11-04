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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباحثات «سعودية - سورية» في الرياض.. اتفاقيات ومشروعات جديدة في 5 قطاعات حيوية لتعزيز التعاون

السعودية وسوريا
السعودية وسوريا
أ ش أ

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات، خلال لقائه، رئيس سوريا أحمد الشرع في الرياض.

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة بما في ذلك التداعيات الخطيرة لأي تصعيد عسكري على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسلامة الملاحة الدولية، واستدامة إمدادات الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأشاد الجانبان بالتوافق الكبير في المواقف ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق التنسيق والتشاور القائم بين البلدين.. وأكدا أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز.

وتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في الجمهورية العربية السورية، واتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، إضافة إلى التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الزراعة ومجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارتي الإدارة المحلية والبيئة، والزراعة السورية، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الصندوق السعودي للتنمية والجانب السوري الشقيق شملت عدة مشاريع في البنى التحتية والصحية والسكنية والخدمات المالية.

السعودية وسوريا الاتفاقيات مذكرات التفاهم

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