طارق العشري: ياسر إبراهيم مؤثر في دفاع الأهلي ويجب تقريب وجهات النظر لتجديد عقده

أكد طارق العشري أن ياسر إبراهيم من العناصر المؤثرة في خط دفاع النادي الأهلي، مشددًا على أهمية وجوده في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب محمد هاني، في ظل حاجة الفريق إلى خدمات الثنائي.

وقال العشري عبر برنامج أوضة اللبس، إن المدير الفني هو المسؤول عن قرارات مشاركة اللاعبين، موضحًا أن ياسر إبراهيم يمتلك إمكانيات تجعله عنصرًا مهمًا في المنظومة الدفاعية للفريق، ويجب الاستفادة منه داخل الملعب.

وأضاف أن إدارة الأهلي عليها العمل على تقريب وجهات النظر مع ياسر إبراهيم بشأن تجديد عقده، مؤكدًا أن العلاقة القوية بين المدير الفني واللاعبين تساعد على تحقيق النجاح، وتجعل اللاعب يقاتل من أجل إنجاح مدربه.