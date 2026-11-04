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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت ينتقد تذبذب مستوى إمام عاشور مع الأهلي: حالة مزعجة

امام عاشور
امام عاشور
علا محمد

تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن تذبذب مستوى إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وموقفه من الانضمام إلى منتخب مصر، في ظل الجدل المثار بشأن اختيارات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة.

وأكد أن انضمام اللاعب للمنتخب لا يمثل أزمة مع الأهلي، وأن لكل مدرب الحق في اختيار العناصر التي تناسب رؤيته الفنية.

وقال هاني حتحوت، خلال حديثه في برنامج «الكلام المظبوط»، إن إمام عاشور يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ويمكن أن يظهر بصورة مميزة للغاية في المباراة المقبلة للأهلي، ويصبح أهم لاعب في الفريق، لكنه يعاني من حالة تذبذب في المستوى.

وأضاف أن عدم ثبات مستوى اللاعب يمثل مشكلة أكبر من وجود لاعب مستواه متوسط لكنه يقدم أداءً ثابتًا، موضحًا أن الجماهير والجهاز الفني يظلان في حالة ترقب مستمر لمعرفة ما إذا كان إمام سيقدم مستواه المعروف أم لا.

وأشار حتحوت إلى أن غياب لاعب بحجم إمام عاشور عن 3 مباريات لأسباب فنية يعكس حجم المشكلة التي يمر بها الفريق واللاعب، خاصة أنه أحد أهم العناصر من الناحية الفنية داخل الأهلي.

هاني حتحوت يعلق على انضمام إمام عاشور لمنتخب مصر

وتطرق الإعلامي إلى الجدل المثار بشأن انضمام إمام عاشور إلى منتخب مصر، وما إذا كان تألقه بقميص الفراعنة قد يضعه في موقف محرج مع الأهلي، متسائلًا عن منطقية مطالبة اللاعب بعدم تقديم أفضل ما لديه مع المنتخب حتى لا تتم مقارنته بمستواه مع ناديه.

وقال إن اللاعب مطالب بتقديم أفضل ما لديه في كل مباراة يشارك فيها، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، مؤكدًا أن تراجع مستواه في بعض المباريات قد يكون لأسباب فنية أو بسبب عدم التوفيق، وليس من المنطقي أن يتحول تألقه مع المنتخب إلى أزمة.

وأوضح أن حسام حسن يمتلك رؤيته الخاصة في اختيار اللاعبين، مشيرًا إلى أن المدير الفني سبق أن ضم عناصر لم تكن تشارك بانتظام مع أنديتها أو لم تكن في أفضل حالاتها الفنية، بهدف تجهيزها والاستفادة منها مع المنتخب.

وأضاف أن حسام حسن أشار في المعسكر الماضي إلى أنه يعمل على تجهيز بعض اللاعبين الذين ينضمون إلى المنتخب دون الوصول إلى الجاهزية الكاملة، وهو ما يعكس فلسفته في التعامل مع اختياراته.

حتحوت: لا أحد وصي على اختيارات مدربي الأندية والمنتخبات

وشدد هاني حتحوت على أن المدير الفني للمنتخب يمتلك الحق الكامل في اختيار اللاعبين الذين يرى أنهم مناسبون لخططه، كما يمتلك مدرب النادي الحق نفسه في تحديد العناصر التي يعتمد عليها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا توجد جهة وصية على اختيارات مدربي الأندية أو المنتخبات، سواء تعلق الأمر بضم لاعب للمنتخب أو استبعاده من حسابات ناديه، لافتًا إلى أن لوائح وقوانين كرة القدم هي التي تنظم هذه الأمور وتحكم العلاقة بين جميع الأطراف.

الإعلامي هاني حتحوت هاني حتحوت إمام عاشور النادي الأهلي الأهلي منتخب مصر

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