شوبير يكشف موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. هل تلقى عرضا سعوديا؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، موضحًا موقف إدارة القلعة الحمراء من احتمالية رحيل اللاعب حال وصول عرض رسمي.

وأوضح شوبير أن هناك اتصالات ودردشة جرت بين أطراف مقربة من إمام عاشور ومسؤولين في النادي السعودي، مع وجود استعداد لدى اتحاد جدة لتقديم عرض رسمي للأهلي، لكنه أكد أن المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى مرحلة المخاطبات الرسمية بين الناديين.

وتابع شوبير أنه تواصل مع مسؤولي الأهلي للاستفسار عن حقيقة وصول عرض لضم إمام عاشور، وجاء الرد بأن النادي لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، مؤكدين أهمية اللاعب للفريق، وأنه يمثل إضافة قوية حال استعادة مستواه الفني والبدني، مشيرًا إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني، أكد الأمر نفسه خلال المؤتمر الصحفي.

شرط الأهلي للموافقة على رحيل إمام عاشور

واختتم شوبير تصريحاته بالكشف عن موقف الأهلي حال وصول عرض مالي كبير للتعاقد مع اللاعب، موضحًا أن إدارة النادي لن تقف أمام رحيله إذا كان المقابل المادي مناسبًا ويليق بإمكاناته وقيمته، مؤكدًا أن القرار سيتوقف على جدية العرض والقيمة المالية المقدمة.