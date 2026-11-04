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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: حمادة صدقي الأقرب لتدريب المنتخب الأوليمبي بعد رحيله عن وفاق سطيف

هاني حتحوت في
هاني حتحوت في
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن ترشيح الكابتن حمادة صدقي لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى أنه الاسم الأقرب لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تجربته الأخيرة مع فريق وفاق سطيف الجزائري.

وقال حتحوت، خلال حديثه ببرنامج «الكلام المظبوط»، إن خبر ترشيح حمادة صدقي لتدريب المنتخب الأوليمبي كان قد انفرد به أمس، موضحًا أن المدرب عاد مؤخرًا من تجربته مع وفاق سطيف، والتي لم تستمر لفترة طويلة.

وأضاف أن حمادة صدقي يمتلك خبرات تدريبية مع عدد كبير من الأندية المصرية، وكانت آخر تجاربه داخل مصر مع فريق زد، كما سبق له العمل مع المنتخبات الوطنية، بعدما تولى تدريب منتخب مصر مواليد 1999 قبل نحو 10 سنوات.

وأشار إلى أن صدقي سبق له أيضًا العمل مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسن شحاتة، وهو ما يعيده مجددًا إلى أجواء العمل مع المنتخبات الوطنية.

وأكد حتحوت أن حمادة صدقي ليس الاسم الوحيد المطروح لتدريب المنتخب الأوليمبي، إذ توجد أسماء أخرى مرشحة بدرجات متفاوتة، لكن صدقي هو الأقرب في الوقت الحالي.

وأوضح أن هناك أسماء تحظى باقتناع كبير من جانب المسؤولين، لكن تثار تساؤلات بشأن حجم خبراتها، في المقابل توجد أسماء تمتلك خبرات تدريبية واسعة، لكنها لا تحظى بالقدر نفسه من الاقتناع.

واختتم حتحوت حديثه بالتأكيد على أهمية التوصل إلى اختيار يساهم في إعداد المنتخب الأوليمبي للمرحلة المقبلة، خاصة أن منتخب مصر يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها على الأراضي المصرية في نوفمبر 2027، والتي ستكون محطة مهمة في طريق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.

الإعلامي هاني حتحوت هاني حتحوت الكابتن حمادة صدقي القيادة الفنية للمنتخب الأوليمبي سطيف الجزائري

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