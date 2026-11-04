رئيس مصر للطيران يبحث مع كبرى شركات تأجير الطائرات خطط تحديث أسطول الناقل الوطني

تواصل مصر للطيران تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالي صناعة وتأجير الطائرات، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ خططها الطموحة لتحديث وتطوير أسطولها الجوي، وزيادة طاقته التشغيلية بما يتماشى مع مستهدفات النمو والتوسع المستقبلية للشركة.

وفي هذا السياق، عقد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، عددًا من اللقاءات المهمة خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة السنوية التاسعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) بحضور أيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، حيث التقى أنبيسي يتبارك، نائب رئيس شركة بوينج للمبيعات والتسويق التجاري في قارة أفريقيا، لمتابعة مستجدات الموقف الخاص الخاص بتسليم الطائرات الجديدة من طراز Boeing 737 MAX 8 ومراجعة الجدول الزمني للتسليمات ، بالتنسيق مع شركة SMBC المؤجرة للطائرات، والعمل على ضمان الالتزام ببرامج التسليم المتفق عليها، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلي بما يدعم المتطلبات التشغيلية لمصر للطيران وخططها لتحديث الأسطول.

كما عقد الطيار أحمد عادل اجتماعًا مع جابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تناول متابعة الموقف التنفيذي لتسليم الطائرات المتعاقد عليها من طراز Airbus A350-900، والعمل على تذليل المعوقات التى قد تؤثر على الجدول الزمني المحدد للتسليم، إلى جانب استعراض سبل التعاون المستقبلي في ضوء استراتيجية مصر للطيران لتطوير أسطولها من مختلف الطرازات، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويدعم قدرتها على التوسع في شبكة خطوطها الدولية.

وعلى صعيد التعاون مع شركات تأجير الطائرات، التقى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ستيفن تاونيند، الرئيس التنفيذي لشركة BOC Aviation، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تأجير الطائرات، حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون لتلبية احتياجات مصر للطيران من الطائرات عريضة وضيقة البدن، إلى جانب دراسة البدائل والخيارات التمويلية والتأجيرية المتاحة ، بما يحقق المرونة في تخطيط الأسطول، ويواكب متطلبات التشغيل ومستهدفات النمو خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل أن تحديث أسطول مصر للطيران يمثل استثمارًا استراتيجيًا ويعزز قدرتها على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء أسطول أكثر حداثة وكفاءة، قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة النقل الجوي وتلبية تطلعات المسافرين، وأوضح عادل أن المباحثات مع كبرى الشركات العالمية المصنعة والمؤجرة للطائرات تعكس توجه مصر للطيران نحو تنويع خياراتها التشغيلية والتمويلية، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات، بما يتماشى مع خطة الشركة لتحديث الأسطول وتوسيع شبكة خطوطها الدولية ، بما يدعم مكانة مصر للطيران ويعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.