البدء الفوري في وضع الضوابط التنفيذية لاستكمال طلبات التصالح والتقنين بدمياط والدقهلية وكفر الشيخ

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البدء الفوري في وضع الضوابط التنفيذية بالتنسيق مع المحافظات الثلاث “دمياط والدقهلية وكفر الشيخ” لاستكمال الطلبات المقدمة من المواطنين على منظومتي التصالح والتقنين، والبالغ عددها نحو 6400 طلب، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لشواغل المواطنين، ومتابعة سيادته لنتائج الحوار الذي شهده منتدى مصر 2026، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

جلء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي صدر بمقتضاها قرار وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.