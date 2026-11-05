قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لا وفيات في انقلاب ميكروباص البلينا.. سوهاج تعلن نقل جميع المصابين الـ13 إلى المستشفى

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت محافظة سوهاج انتهاء نقل جميع المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز البلينا إلى المستشفى، مؤكدة عدم وقوع أي وفيات جراء الحادث، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصًا وفق الحصر المبدئي.

وجاء الإعلان في أعقاب التحرك العاجل للأجهزة التنفيذية ومرفق الإسعاف، عقب تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا بوقوع الحادث في المنطقة الحدودية المتاخمة لمحافظة قنا، ووجود عدد من المصابين بين ركاب السيارة.

تنسيق بين سوهاج وقنا لنقل المصابين

وكان اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قد وجه بسرعة تحرك الجهات المعنية والتنسيق بين مديرية الصحة ومرفق الإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، لضمان سرعة التعامل مع الحادث ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين محافظتي سوهاج وقنا، جرى الدفع بسيارات إسعاف قرية المطيعة، التي تولت نقل جميع المصابين إلى مستشفى أبو تشت العام، نظرًا لقربه من موقع الحادث، وتوفير سرعة وصول الحالات إلى المستشفى دون تأخير.

لا وفيات واستكمال الإجراءات الطبية

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة حصر الحالات المصابة ومتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، مع توفير كافة أوجه الدعم اللازم لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكدت المحافظة انتهاء عمليات نقل جميع المصابين إلى المستشفى، وعدم تسجيل أي حالات وفاة، فيما يجري الوقوف على الأسباب والملابسات المحيطة بانقلاب الميكروباص من خلال الفحص والمعاينة الفنية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ميكروباص محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع 3 شباب وإصابة رابع في تصادم موتوسيكلين بطوخ

المتهمين

راكبين توك توك.. القبض على شخصين سرقا جوالين أسمنت بسوهاج

طلق نارى

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بقرية الفاوية بدشنا شمال قنا

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد