لا وفيات في انقلاب ميكروباص البلينا.. سوهاج تعلن نقل جميع المصابين الـ13 إلى المستشفى

أعلنت محافظة سوهاج انتهاء نقل جميع المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز البلينا إلى المستشفى، مؤكدة عدم وقوع أي وفيات جراء الحادث، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصًا وفق الحصر المبدئي.

وجاء الإعلان في أعقاب التحرك العاجل للأجهزة التنفيذية ومرفق الإسعاف، عقب تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا بوقوع الحادث في المنطقة الحدودية المتاخمة لمحافظة قنا، ووجود عدد من المصابين بين ركاب السيارة.

تنسيق بين سوهاج وقنا لنقل المصابين

وكان اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قد وجه بسرعة تحرك الجهات المعنية والتنسيق بين مديرية الصحة ومرفق الإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، لضمان سرعة التعامل مع الحادث ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين محافظتي سوهاج وقنا، جرى الدفع بسيارات إسعاف قرية المطيعة، التي تولت نقل جميع المصابين إلى مستشفى أبو تشت العام، نظرًا لقربه من موقع الحادث، وتوفير سرعة وصول الحالات إلى المستشفى دون تأخير.

لا وفيات واستكمال الإجراءات الطبية

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة حصر الحالات المصابة ومتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، مع توفير كافة أوجه الدعم اللازم لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكدت المحافظة انتهاء عمليات نقل جميع المصابين إلى المستشفى، وعدم تسجيل أي حالات وفاة، فيما يجري الوقوف على الأسباب والملابسات المحيطة بانقلاب الميكروباص من خلال الفحص والمعاينة الفنية.