ليس مستواه.. شريف عبدالفضيل يكشف سبب استبعاد صلاح من جوائز الأفضل أفريقيا

تحدث شريف عبدالفضيل نجم الكرة المصرية السابق، عن أسباب استبعاد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وطرابزون التركي، من الجوائز الفردية للأفضل في إفريقيا، مؤكدًا أن الأمر من وجهة نظره لا يتعلق بأسباب فنية.

محمد صلاح

وقال شريف عبدالفضيل، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إنه يعتقد أن استبعاد محمد صلاح جاء بسبب عدم حضوره الحفلات الأخيرة التي أقامها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وليس بسبب مستواه الفني.

وأضاف أن الجوائز الفردية لا ترتبط بالضرورة بعدد البطولات التي يحققها اللاعب، مستشهدًا بتتويج هاري كين بجائزة الأفضل في العالم، رغم قلة جوائزه الفردية.

وأكد شريف عبدالفضيل أهمية وجود شركة للكرة، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة، لكن يجب أن تكون نسب الملكية واضحة أمام الجميع، مع تحديد نسبة النادي ونسبة المستثمر بشكل معلن، حتى تكون الأمور واضحة للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية.