بعد خسارة الجمهوريين.. مجلة تايم تضع ملصق "لقد صوّت" على فم ترامب في غلافها



نشرت مجلة «تايم» الأمريكية، الأربعاء، غلافًا جديدًا يظهر الرئيس دونالد ترامب في صورة بالأبيض والأسود، بينما يغطي فمه ملصق انتخابي يحمل عبارة «I Voted» أي «لقد صوت»، في إشارة رمزية إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي التي شهدت خسارة الجمهوريين وتقدم الديمقراطيين.

وأعلنت المجلة عن الغلاف عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، موضحة أن عددها المقبل يتضمن مقابلات مع أكثر من عشرين من القيادات الديمقراطية والاستراتيجيين وأعضاء الكونجرس، لاستعراض خطط الحزب لاستخدام الأغلبية البرلمانية الجديدة.

ويحمل الغلاف دلالة سياسية مرتبطة بالتصويت، إذ يُوزع هذا الملصق عادةً على الناخبين الأميركيين بعد الإدلاء بأصواتهم. ووضعه على فم ترامب يوحي، في القراءة البصرية للغلاف، بأن صناديق الاقتراع وجّهت رسالة سياسية إلى الرئيس وإدارته، بعد النتائج التي أضعفت موقع حزبه في الكونجرس.

أما موضوع العدد، المقرر صدوره في 23 نوفمبر، فيتناول خطط الديمقراطيين للتعامل مع الإدارة الجمهورية بعد اكتسابهم أغلبية جديدة في مجلسي النواب والشيوخ. وتشمل الملفات التي يعتزم الحزب التركيز عليها مراجعة الرسوم الجمركية، وإعادة دعم بعض برامج الرعاية الصحية، ومناقشة التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد»، إلى جانب توسيع التحقيقات والرقابة البرلمانية على الإدارة ومصالح ترامب التجارية، ذا ديلي بيست.

ويأتي الغلاف في أعقاب انتخابات 3 نوفمبر، التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب تشريعية واسعة، ما يفتح أمامهم المجال لتغيير أولويات الكونغرس، وتعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية، وعرقلة بعض المبادرات التشريعية التي تتبناها الإدارة.