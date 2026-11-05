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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض يكرّر رسالة ترامب: «أمريكا لن تكون أبدًا بلدًا شيوعيًا» وسط تداعيات خسائر الجمهوريين

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعاد البيت الأبيض تسليط الضوء على رسالة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤكد فيها أن الولايات المتحدة «لن تكون أبدًا بلدًا شيوعيًا»، وذلك في وقت يواجه فيه الحزب الجمهوري تداعيات خسائره في انتخابات التجديد النصفي، وما أفرزته النتائج من تغير في موازين القوى داخل الكونجرس.

وتأتي الرسالة في سياق خطاب سياسي اعتمدته إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية لمواجهة خصومها الديمقراطيين، عبر ربط بعض توجهاتهم الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراكية والشيوعية. وقد ظهر ترامب في مقطع مصور نشره البيت الأبيض على منصة «إكس»، مصحوبًا بالعبارة ذاتها، في إطار حملة إعلامية ركزت على التحذير من الشيوعية.

وكان البيت الأبيض قد نشر المقطع في 9 سبتمبر 2026، قبل إجراء الانتخابات، فيما أدرج الموقع الرسمي للرئاسة الفيديو بعنوان «أمريكا لن تكون أبدًا بلدًا شيوعيًا» بتاريخ 13 سبتمبر، ولذلك، فإن ربط نشر الصورة أو الرسالة مباشرة بخسائر الجمهوريين يحتاج إلى التحقق من توقيت المنشور المقصود، إذ لا تثبت المصادر المتاحة أن الرسالة الأصلية نُشرت عقب ظهور نتائج الانتخابات. 

وخلال الحملة الانتخابية، شكّلت مواجهة ما وصفه ترامب بالمد الشيوعي والاشتراكي أحد محاور الخطاب الجمهوري. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن البيت الأبيض كثّف رسائله المناهضة للشيوعية في يوم الانتخابات، ضمن محاولة للتأثير في اختيارات الناخبين، بينما أشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن الإدارة بثت إعلانًا تلفزيونيًا يتضمن العبارة نفسها، ومُوّل من الحكومة الأمريكية، وفقا لـ وول ستريت جورنال.

وتأتي هذه الرسائل في ظل نتائج انتخابية أظهرت تراجع موقع الجمهوريين داخل الكونغرس، ما يفتح مرحلة جديدة من المواجهة السياسية بين ترامب والقيادة الديمقراطية، خصوصًا بشأن التشريعات والإنفاق والرقابة على أداء الإدارة.

البيت الأبيض دونالد ترامب الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي الكونجرس

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