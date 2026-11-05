سعرها أقترب من المليون.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر في مصر

مع استمرار التغيرات السعرية في سوق السيارات المصري، اقتربت أسعار عدد من الطرازات الجديدة من حاجز المليون جنيه، لتصبح المقارنة بين المحركات وناقلات الحركة والأسعار من أبرز العوامل التي يعتمد عليها المشترون قبل اتخاذ قرار الشراء.

ولذلك يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، نستعرض سعر ومواصفات أحدث 5 سيارات كروس أوفر في مصر.

1- إم جي ZS

تعتمد سيارة إم جي ZS على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، ويولد المحرك قوة تصل إلى 119 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 150 نيوتن متر.

وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية، لتقدم السيارة منظومة مناسبة للاستخدام اليومي والتنقل داخل المدن.

تتوفر السيارة إم جيZS بسعر يبلغ 1,075,000 جنيه.

2- شيري تيجو 4 برو

تستمد شيري تيجو 4 برو قوتها من محرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن تيربو، وتتوفر بمنظومتين مختلفتين للأداء، الأولى بقوة 111 حصانا وعزم دوران 138 نيوتن متر، والثانية بقوة 145 حصانا وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، لتوفير تجربة قيادة تجمع بين الأداء والمرونة في الاستخدام اليومي.

تقدم السيارة بثلاث فئات من التجهيزات، وتأتي أسعارها كالتالي:

- الفئة الأولى: 915,000 جنيه.

- الفئة الثانية: 955,000 جنيه.

- الفئة الثالثة: 1,015,000 جنيه.

3- هيونداي فينيو

تأتي هيونداي فينيو بمحرك رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 123 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 151 نيوتن متر، ويعمل المحرك بالتعاون مع ناقل حركة أوتوماتيكي، فيما تعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات، بما يوفر سهولة في القيادة والتحكم خلال التنقلات اليومية والطرق الحضرية.

تتوفر السيارة في السوق المصري بأسعار تبدأ من 889,000 جنيه، وتصل إلى 965,000 جنيه وفقا للفئة والتجهيزات.

4- ساوايست S05

تعتمد ساوايست S05 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، مدعوم بشاحن تيربو، يستطيع توليد قوة إجمالية تبلغ 156 حصانا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 230 نيوتن متر. ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، لتقديم أداء يستهدف الجمع بين القوة والاستجابة المناسبة لمختلف ظروف القيادة.

تقدم السيارة ساوايست S05 بسعر يبلغ نحو 1,090,000 جنيه.

5- رينو كارديان

تستمد رينو كارديان قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي، مزود بشاحن تيربو، ويولد قوة تصل إلى 125 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 220 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بما يدعم كفاءة نقل القوة ويوفر استجابة مناسبة أثناء القيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

تتوفر السيارة بثلاث فئات من التجهيزات، وجاءت أسعارها كالتالي:

- الفئة الأولى: 875,000 جنيه.

- الفئة الثانية: 930,000 جنيه.

- الفئة الثالثة: 990,000 جنيه.