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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: فرص معتمد جمال أكبر من حسام حسن في جوائز الكاف

معتمد جمال
معتمد جمال
باسنتي ناجي

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، يستحق أن يكون الأقرب للمنافسة على جائزة الأفضل، مقارنة بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

الزمالك

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن معتمد جمال قدم موسمًا جيدًا للغاية، بمساندة جماهير الزمالك، ونجح في التتويج ببطولة الدوري، ووصل لنهائي بطولة الكونفدرالية قبل أن يخسر البطولة بركلات الجزاء الترجيحة.

وأضاف أن وجهة نظره تصب في مصلحة معتمد جمال، رغم المجهود الجيد الذي قدمه حسام حسن مع منتخب مصر في كأس العالم، قبل أن يودع البطولة من دور الـ16.

معتمد جمال الاهلي الزمالك منتخب مصر

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