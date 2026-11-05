كوريا الشمالية تختبر منظومة جديدة للدفاع الجوي بالتزامن مع تصعيد تجاربها الصاروخية

أعلنت كوريا الشمالية إجراء اختبار لمنظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تجارب عسكرية أجرتها بيونج يانج خلال الأسابيع الأخيرة، وسط استمرار التوتر مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الخميس ، أن الاختبار نُفذ يوم الأربعاء، واستهدف تقييم الخصائص التقنية للصاروخ، ومدى موثوقية المواد المستخدمة في تصنيعه، وكفاءة أنظمة التوجيه المتعددة، فضلًا عن قدرة المنظومة على اكتشاف الأهداف وتعقبها.

وفي تطور عسكري متزامن، أعلنت الوكالة الكورية الشمالية تنفيذ وحدة تابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى تدريبًا على إطلاق صواريخ كروز، استهدف محاكاة مطار، في إطار تدريبات قالت بيونغ يانغ إنها تهدف إلى تعزيز قدراتها القتالية.

وبحسب وكالة «رويترز»، بدا الإعلان الكوري الشمالي متوافقًا مع بيان سابق لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أفاد بإطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ باتجاه البحر من منطقة سونديوك على الساحل الشرقي للبلاد.

ويُعد هذا التحرك الاختبار الرابع للأسلحة الذي تجريه كوريا الشمالية خلال شهر واحد، في مؤشر على تكثيف أنشطتها العسكرية وتنوع التجارب بين منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الهجومية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتابع سيول وواشنطن عن كثب برامج بيونغ يانغ الصاروخية والعسكرية، وسط مخاوف من انعكاس تطور تلك القدرات على التوازن العسكري في المنطقة.

ولم تكشف السلطات الكورية الشمالية عن المدى العملياتي للمنظومة الجديدة أو مواصفاتها التفصيلية، كما لم تعلن كوريا الجنوبية تقييمًا فنيًا مستقلًا لنتائج الاختبار حتى الآن.