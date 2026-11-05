مجدى عبد العاطى: المقاولون العرب كانت بدايتى.. ووالدى أجبرنى على الابتعاد عن كرة القدم

كشف مجدى عبد العاطى، المدير الفنى السابق لفريق أبو قير للأسمدة، عن كواليس بدايته فى عالم كرة القدم، ومحطات مشواره كلاعب، بداية من ناشئى المقاولون العرب، مرورًا بنادى منوف ومزارع دينا، وصولًا إلى الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى.

وقال مجدى عبد العاطى، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد جلال، فى برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «بدأت مشوارى فى كرة القدم بنادى المقاولون العرب وأنا عندى 13 سنة، وكنت بلعب فى مركز خط الوسط، ولعبت موسمًا فى مركز الليبرو، وكان الكابتن محمد رضوان هو اللى بيدربنى».

وأضاف: «استمريت مع المقاولون العرب لحد سن 18 سنة، وبعدها وقفت كرة القدم لمدة سنة بناءً على رغبة والدى، علشان أركز فى الثانوية العامة، وكنت حريص أجيب مجموع كويس، وخدت الثانوية العامة فى سنتين، وبعد ما نجحت دخلت كلية التربية الرياضية».

وتابع: «بعد ما دخلت الكلية، واحد زميلى قالى إن نادى منوف محتاج لاعيبة، فرحت وعرضت نفسى عليهم، ولعبت معاهم موسم، وقدرت أكون هداف الفريق، ونجحنا فى الصعود لدورى القسم الثانى (الممتاز ب)، وبعدها انتقلت لنادى مزارع دينا».

وأوضح عبد العاطى أنه خاض ثلاث مواسم مع مزارع دينا، وتدرب تحت قيادة عدد من المدربين، أبرزهم أحمد رفعت وحسن شحاتة، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت من المحطات المهمة فى مشواره الكروى.

وعن تجربته مع المنتخبات الوطنية، قال: «انضميت للمنتخب مرتين، المرة الأولى كانت مع الكابتن محسن صالح سنة 2002، والمرة الثانية مع الكابتن حسن شحاتة سنة 2005، لكن الإصابة حرمتنى من فرصة المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006».