اجتماع في أبو قير لحسم مصير مجدي عبد العاطي بعد الهزيمة من المصري

أكد الإعلامي خالد الغندور أن هناك اجتماعا سيعقد لمجلس إدارة نادي أبو قير للأسمدة والمشرفين على الكرة لحسم مصير المدرب مجدي عبد العاطي.

وقال الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”: "هناك أصوات داخل مجلس إدارة النادي تطالب برحيل مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق، ولكن مجلس الإدارة لا يريد التعجل في القرار وسيعقد جلسة مع المدرب خلال الساعات المقبلة".

يأتي ذلك بعد خسارة أبو قير للأسمدة أمام فريق بترول أسيوط أمس، الثلاثاء، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق أبو قير للأسمدة المركز الثامن عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز في مباراة واحدة وتعرض لخمس هزائم.

ويستعد فريق أبو قير للأسمدة لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الاثنين 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابقة من بطولة الدوري.