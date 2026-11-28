اتهم رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إفشال تشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، من خلال المناورات السياسية والضغط على معسكر التغيير للقبول بصيغة حكومة وحدة وطنية.

وقال الطيبي، في تصريحات تلفزيونية لقناة «رؤيا» الأردنية، إن نتنياهو يناور في مفاوضات تشكيل الحكومة، من خلال اشتراط أن يتولى رئاسة الحكومة أولًا في حال الاتفاق على نظام التناوب، وهو ما يرفضه آيزنكوت وتحالفه السياسي.

وأضاف الطيبي أن نتنياهو يسعى، بحسب تقديره، إلى دفع إسرائيل نحو مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، بهدف خلق حالة طوارئ داخلية تتيح له ممارسة ضغوط سياسية على آيزنكوت، ودفعه إلى التنازل عن شروطه والقبول بحكومة وحدة وطنية.

وأكد رئيس كتلة القائمة المشتركة أن الهدف الأساسي للقوى العربية في المشهد السياسي الإسرائيلي يتمثل في إنهاء حكم نتنياهو وحكومته، مشيرًا إلى أن دعم تشكيل حكومة بديلة يأتي في إطار السعي لتغيير السياسات الحالية تجاه المواطنين العرب والضفة الغربية.

وأوضح الطيبي أن معسكر آيزنكوت يضم أطرافًا أعلنت رفضها لسياسات عنف المستوطنين في الضفة الغربية، معربًا عن اعتقاده بأن استمرار حكومة نتنياهو قد يفتح المجال أمام خطوات أوسع لضم الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات الطيبي في ظل مفاوضات سياسية معقدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعدما كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بالمهمة، وسط محاولات من نتنياهو للحفاظ على موقعه السياسي.

وفي تطور لافت، عرض نتنياهو، السبت، المشاركة في حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت أولًا، على أن يتولى هو رئاستها في مرحلة لاحقة وفق صيغة التناوب، في خطوة تعكس استمرار الخلاف حول ترتيب رئاسة الحكومة وشكل الائتلاف المقبل.