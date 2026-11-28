أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن حق القارة الأفريقية في التصنيع واستيراد التكنولوجيا والمشاركة الحقيقية في القيمة المضافة لمواردها الطبيعية والبشرية يمثل أحد أهم التحديات التي يجب أن تعمل الدول الأفريقية على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية، بعنوان «الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية»، تحت شعار «الابتكار - الاستثمار - التصنيع - بناء أفريقيا للغد».

أفريقيا تمتلك الإرادة والقدرة على الاستثمار الحقيقي

وقال أبو العينين إن أفريقيا تمتلك الإرادة والقدرة على الاستثمار الحقيقي في مواردها، لكنها ظلت لفترات طويلة تعتمد على تصدير الخامات الأولية، دون الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تتيحها هذه الموارد لإقامة صناعات متطورة وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

وأضاف أن القارة تمتلك مجموعة كبيرة من الخامات الأولية والموارد الطبيعية التي تؤهلها لإنتاج مختلف الصناعات الحديثة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذه الثروات، إلى جانب ما تمتلكه أفريقيا من موارد بشرية وشباب، تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو التصنيع والتنمية.

الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي

وأوضح أن القادة الأفارقة أصبحوا يدركون أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، تقوم على التصنيع بدلا من تصدير المواد الخام، واستيراد التكنولوجيا، والمشاركة في مختلف مراحل الإنتاج، بما يضمن تحقيق استفادة أكبر من الثروات الأفريقية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن لقاءاته مع عدد من رؤساء الجمهوريات الأفريقية كشفت عن وجود توافق واضح في الرؤى بشأن مستقبل القارة، حيث تتكرر المطالب المتعلقة بضرورة التصنيع وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق المشاركة الاقتصادية الحقيقية.

وشدد أبو العينين على أن أفريقيا لديها من القدرات البشرية والطبيعية ما يجعلها مؤهلة للمشاركة في إنتاج الصناعات الحديثة، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب ترجمة الإرادة السياسية إلى خطوات عملية تستثمر الإمكانات المتاحة وتدعم بناء اقتصاد أفريقي قوي.