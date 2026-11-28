أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن البنزين بعد تكريره يتم نقله لمستودعات شركات التوزيع عبر خطوط أنابيب .

وقال مدحت يوسف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل شركة توزيع تتبع طريقة وتعليمات محددة في الشحن والتفريغ للمواد البترولية ".

وتابع مدحت يوسف:" يتم التأكد من سلامة وصلاحية سيارات نقل المواد البترولية قبل شحنها بالمواد البترولية في كل مرة ويتم التأكد من خلوها من أي مادة أخرى تتواجد في تانك السيارة".

وأكمل مدحت يوسف:" يتم التعرف على خط سير كل سياراة نقل مواد بترولية قبل تحركها وبعد تحركها يتم مراقبة ومتابعة خط سير السيارة وفقا للمسار المحدد مسبقا وأي خروج عن المسار يتم معرفته في هيئة البترول ".

ولفت مدحت يوسف:" لدينا حوالي 500 سيارة نقل بنزين في القاهرة الكبرى ".

وتابع مدحت يوسف:" اصطدام السيارة الملاكي بسيارة نقل البنزين لا يمكن أن يؤدي إلى انقلاب سيارة نقل المواد البترولية والحادث غريب".