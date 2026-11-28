دعا عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة العربية المشتركة، زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، إلى إعلان نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، حتى إذا لم تنتهِ جميع المفاوضات الائتلافية إلى اتفاق نهائي؛ بهدف منع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة.

وقال الطيبي، وفق ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» في 20 نوفمبر الجاري، إنه علم من خلال اتصالاته مع ممثلي معسكر التغيير أن آيزنكوت يعتزم إبلاغ الكنيست بنجاحه في تشكيل حكومة برئاسته قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، حتى إذا لم تنجح الاتصالات السياسية الجارية.

وكان الطيبي قد دعا في تصريحات سابقة إلى الإسراع بإعلان تشكيل الحكومة، ولو كانت حكومة أقلية، معتبرًا أن استمرار نتنياهو في منصبه يتيح له مواصلة محاولات عرقلة تشكيل حكومة بديلة.

وأكد أن هدف القائمة العربية المشتركة يتمثل في إنهاء حكم نتنياهو والوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مع طرح مطالب تتعلق بمكافحة الجريمة والعنف وهدم المنازل وتحسين أوضاع المجتمع العربي.

وتأتي هذه التحركات في ظل تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي، بعدما كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، عقب حصوله على توصية 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن تأييد أي مرشح.

وفي تطور ذي صلة، أفادت تقارير إسرائيلية، السبت 28 نوفمبر، بأن آيزنكوت بات قريبًا من حسم مفاوضاته وإعلان ائتلافه الحكومي، بينما تتراجع الخيارات المتاحة أمام نتنياهو لمنع تشكيل الحكومة الجديدة.