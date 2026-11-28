أشاد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بالدور الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسويق الإمكانات الاقتصادية للقارة الأفريقية على المستوى الدولي، خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، مؤكدا أن تحركاته أسهمت في تغيير نظرة العالم إلى أفريقيا باعتبارها قارة المستقبل وواحدة من أغنى قارات العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية، بعنوان «الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية»، تحت شعار «الابتكار - الاستثمار - التصنيع - بناء أفريقيا للغد».

الرئيس السيسي قاد تحولا في نظرة العالم لأفريقيا

وقال أبو العينين إن الرئيس السيسي صال وجال حول العالم خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وبدأ في طرح رؤية جديدة لمستقبل القارة، تقوم على إبراز إمكاناتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والبشرية، والتأكيد على قدرتها على أن تكون شريكا أساسيا في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الرئيس السيسي نقل هذه الرسالة إلى مختلف العواصم الدولية، من خلال مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد» في اليابان، وزياراته وتحركاته في الصين والعواصم الأوروبية، حيث تحدث عن القوى الكاملة للاقتصاد الأفريقي وما تمتلكه القارة من فرص وإمكانات.

وأشار إلى أن هذه التحركات قابلتها استجابة سريعة، وشهدت القارة صحوة في مواقف قادتها، الذين بدأوا في المطالبة بحقوق أفريقيا المشروعة في التصنيع واستيراد التكنولوجيا والمشاركة الحقيقية في القيمة المضافة للموارد الطبيعية والبشرية.

توحيد لغة الخطاب الأفريقي تجاه المستقبل الاقتصادي

وأوضح أبو العينين أن هذه الرؤية ساعدت في توحيد لغة الخطاب الأفريقي تجاه المستقبل الاقتصادي، حيث أصبحت المطالب الأساسية للقادة تتمثل في التصنيع وتعظيم القيمة المضافة والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن الرئيس السيسي كان له فضل كبير في تسويق المعلومات المتعلقة بالإمكانات الأفريقية، وهو ما ساهم في أن ينظر العالم إلى القارة بصورة جديدة، وأن يدرك ما تمتلكه من قدرات تؤهلها للمشاركة في مختلف الصناعات الحديثة.