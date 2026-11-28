وجهت أسرة الفنان الراحل أحمد زكي، تحذيرًا لوسائل الإعلام والصحافة من التعامل مع المحامي بلال عبد الغني، باعتباره المستشار القانوني لـ رامي عز الدين بركات، أخو هيثم أحمد زكي.

وكشفت أسرة أحمد زكي، في بيان صحفي، مفاجأة تتعلق بإلغاء التوكيل العام الصادر لـ بلال عبد الغني منذ نوفمبر 2019، مؤكدة أن قرار الإلغاء تم منذ عام 2021، لكن دون إعلان رسمي آنذاك، مؤكدة انتفاء صفته القانونية تمامًا طوال السنوات الماضية.

وأبدت الأسرة استياءها الشديد بعد ظهور عبد الغني في برامج تلفزيونية خلال الأيام القليلة الماضية، متحدثًا باسمهم، رغم إلغاء التوكيل.

تأتي هذه التطورات في وقت تتصدر فيه قضية استعادة مقتنيات النجم الراحل المشهد، حيث تطالب أخته وزارة الثقافة بتسليمها المقتنيات الموجودة في المخازن منذ أكثر من خمس سنوات.

وأكدت الأسرة، متمثلة في أخت أحمد زكي ورامي عز الدين بركات، رغبتهما المشتركة في إنشاء متحف خاص يليق بمكانة الراحل وتاريخه الفني على نفقتهم الخاصة، منتقدين غياب قنوات الاتصال مع الوزارة.

وفي خطوة حاسمة لتنظيم الأمور القانونية، شددت الأسرة على أن المستشار القانوني الحالي والمخول بالحديث باسمهم هو محمد الوكيل، محذرة وسائل الإعلام من الانسياق وراء ادعاءات أي شخص آخر.