رد المستشار بلال عبد الغني محامي أسرة الفنان الراحل أحمد زكي على تصريحات الفنان محمد رمضان التى أثارت حالة من الجدل الواسع بعد ان عرض شراء مقتنيات العملاق الراحل.

وقال بلال عبد الغني فى تصريح خاص لصدى البلد: محمد رمضان لا يستطيع شراء مقتنيات أحمد زكي لانها ليست للبيع من الأساس وهناك قضايا مرفوعة من جانب اسرة الراحل على وزارة الثقافة التى تحتل على جزء من المقتنيات كما أن هناك جزء أخر موجود بالشقة الخاصة للفنان الراحل واستولى عليها المالك الجديد للشقة.

وأضاف بلال عبد الغني: هناك جزء ثالث مع ورثة الإعلامي الراحل وائل الابراشي وقمنا برفع دعوى قضائية لاسترداد هذه المقتنيات خاصة ان وزارة الثقافة لم تفي بوعدها بانشاء متحف للفنان الراحل.

تفاصيل موقف أسرة أحمد زكي

وقد كشفت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، تفاصيل موقف الأسرة من مبادرة محمد رمضان، مؤكدة أن ردها على رسالته بالشكر والتقدير جاء تقديرًا لموقفه ودعمه، ولم يكن موافقة على بيع مقتنيات شقيقها.

وقالت، خلال برنامج «من ماسبيرو»، إنها وجهت الشكر لمحمد رمضان على اهتمامه بتاريخ أحمد زكي وموقفه تجاه الأسرة، لكنها شددت على أن ذلك لا يعني موافقتها أو موافقة الأسرة على بيع المقتنيات بأي شكل من الأشكال، لأنها تمثل جزءًا من تاريخ الفنان وإرثه الفني، فضلًا عن كونها ممتلكات شخصية له ولأسرته.

حقيقة وجود خلاف بين أسرة أحمد زكي ورامي شقيق هيثم

ونفت شقيقة الفنان الراحل صحة ما تردد بشأن وجود نزاع بين الأسرة ورامي، شقيق هيثم أحمد زكي، مؤكدة عدم وجود أي خلافات بينهم، وأن الأسرة تتمسك بحقها في استرداد مقتنيات الفنان الراحل الموجودة حاليًا لدى وزارة الثقافة.

وأوضحت أن الأسرة ترغب في استلام المقتنيات أولًا والاطمئنان عليها، قبل اتخاذ قرار بشأن المكان المناسب الذي يليق بتاريخ أحمد زكي ومشواره الفني.

جوائز وملابس وسيناريوهات.. ماذا تضم مقتنيات أحمد زكي؟

وأشارت منى زكي إلى أن مقتنيات شقيقها تضم مجموعة كبيرة من متعلقاته الشخصية والفنية، من بينها الجوائز التي حصل عليها عن أفلامه، وملابسه، وأفلامه، وسيناريوهات الأعمال التي شارك فيها، إلى جانب كل ما يرتبط بتاريخه الفني.

وأكدت أن الأسرة ستبحث عن المكان المناسب لعرض هذه المقتنيات بعد استلامها، بما يضمن الحفاظ عليها وتقديمها للجمهور بالشكل الذي يليق بقيمة الفنان الراحل.