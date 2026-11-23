أكد الفنان الكبير أحمد بدير أن مسرح القطاع الخاص يمر حاليًا بأزمة، تتمثل في عدم وجود دور عرض مسرحية جيدة، بالإضافة إلى غياب المنتجين القدامي المتحمسين لإنتاج عروض مسرحية متميزة.

وقال أحمد بدير، في تصريحات خاصة: «المسرح الخاص حاليًا “بعافية”، ولكننا نحاول الحفاظ على وجودنا على خشبة المسرح من خلال مسرح القطاع العام، الذي نقدم من خلاله أعمالًا جيدة. وتكمن أزمة مسرح الدولة في عدم تصوير العروض المسرحية لتوثيقها».



وكان آخر أعمال أحمد بدير هو مسلسل جودر، من بطولة ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري