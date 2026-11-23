استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإسلاموفوبيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتصدي لمظاهر العداء والكراهية ضد المسلمين.

وفي بداية اللقاء، وجّه شيخ الأزهر تحياته إلى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن تقدير فضيلته لمواقفه الداعمة للحق والعدالة والقضايا الإنسانية ومناصرة المستضعفين، مؤكدا فضيلته حرص الأزهر على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، بوصفها مظهرًا غير مبرر من مظاهر الكراهية والتمييز، مشددًا على أن العداء للإسلام والمسلمين يتعارض مع المبادئ السمحة التي أرستها الأديان، وفي مقدمتها ترسيخ دعائم الأخوة الإنسانية، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، بصرف النظر عن دينه أو جنسيته أو لونه.

وأوضح فضيلته أن الإشكالية الحقيقية في تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا تكمن في التوجهات داخل بعض المجتمعات الغربية، التي تسعى إلى توجيه طاقات الكراهية الكامنة لديها نحو الإسلام، بعد أن وُجّهت في مراحل سابقة نحو ديانات وجماعات أخرى، مؤكدًا أن المواطنين المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمعات الغربية، وأنه يجب احترام حقوقهم وضمان حصولهم عليها كاملة، والاستفادة من طاقاتهم في خدمة هذه المجتمعات.

وتحدث شيخ الأزهر عن العلاقة بين صناعة السلاح واستمرار الحروب والصراعات وتغذية الخوف من عدو محتمل، موضحًا أن بعض المصالح المرتبطة باقتصاديات السلاح تسهم في خلق أعداء جدد كلما اقتربت الأطراف من تسوية صراعاتها مع أعدائها السابقين، بما يضمن استمرار هذه الصناعة في تحقيق مكاسبها على حساب أمن الشعوب وأرواح الأبرياء، مشيرا فضيلته إلى أن اقتصاديات السلاح تمارس ضغوطًا لإشعال الحروب واستدامة الصراعات، في الوقت الذي لا يجد فيه تيار السلام والقوى المناهضة للحروب لوبيًا دوليًّا بالقدرة نفسها على التأثير في مواجهة هذه المصالح، مضيفًا أن العالم يشهد مظاهر مقلقة من تراجع العقلانية والقيم الإنسانية، وأنه بات يُدار أحيانًا بعقول تدفع به نحو مزيد من الفوضى والخراب.

من جانبه، أعرب السيد ميغيل أنخيل موراتينوس عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره للدور الكبير الذي يقوم به فضيلته في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش، وتصحيح الصور المغلوطة عن الإسلام، ومواجهة مختلف مظاهر الإسلاموفوبيا، مؤكدًا تطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، والاستفادة من مكانته العالمية ودوره المؤثر في نشر ثقافة السلام والتسامح.

وأشار السيد موراتينوس إلى تصاعد حدة الكراهية والعداء ضد المسلمين في بعض المجتمعات الغربية، موضحًا أن الأمم المتحدة تعمل حاليًّا على إعداد خطة لمكافحة الإسلاموفوبيا، تتضمن تطوير الأطر القانونية اللازمة لإدانة مظاهر العداء والتمييز ضد المسلمين، واستحداث آليات للمتابعة والرصد والمراقبة؛ بما يضمن التعامل الشامل مع هذه الظاهرة، وتسخير الإمكانات المتاحة لمواجهة الممارسات العدائية التي تستهدف المسلمين أو تنتقص من حقوقهم، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم، وممارسة شعائرهم الدينية على قدم المساواة مع أتباع الديانات الأخرى.

ووجّه السيد ميغيل أنخيل موراتينوس دعوة رسمية إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، المقرر إقامتها في 15 مارس المقبل، وإلقاء كلمة من المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية؛ تقديرًا لمكانة فضيلته العالمية ولدور الأزهر الشريف في نشر ثقافة السلام وترسيخ قيم التعايش، وللتعريف بالصورة الصحيحة للإسلام وإبراز رسالته القائمة على السلام والتسامح والأخوة الإنسانية.