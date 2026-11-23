أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حكمًا بإلغاء قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تخصيص وتسليم وحدة سكنية لمواطنة تقدمت للحجز بالإعلان العاشر في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم مواطنة لحجز وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا، وسداد مقدم جدية الحجز والأقساط المستحقة، كما أثبت الاستعلام الميداني توافر شروط الاستحقاق لديها، ورغم ذلك لم تستكمل الجهة الإدارية إجراءات التخصيص والتسليم لسنوات.

وأكدت المحكمة ، أن جهة الإدارة هي المسؤولة عن إجراءات التخصيص، وبالتالي تلتزم بإخطار المتقدم بكل ما يستجد بشأن طلبه، ولا يجوز لها مطالبة المواطن بمتابعة الطلب والسؤال عنه باعتبار ذلك بديلًا عن التزامها بالإخطار.

رفضت المحكمة ، دفاع الجهة الإدارية الذي حمّل المواطنة مسؤولية عدم متابعة طلبها، وأكدت أن مرور السنوات لا يبرر تنصل الإدارة من التزاماتها القانونية، كما اعتبرت المراسلات المرسلة إلى العنوان المسجل صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

قضت المحكمة ، بقبول الدعوى شكلًا، وإلغاء قرار صندوق الإسكان الاجتماعي بالامتناع عن استكمال إجراءات التخصيص، مع إلزامه باستكمال إجراءات تخصيص الوحدة وفقًا للشروط والمواصفات والأسعار المقررة بالإعلان العاشر، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

يوضح الحكم أن الجهة الإدارية تتحمل مسؤولية إخطار المتقدمين بموقف طلبات التخصيص، وأن تأخر الإجراءات لا يعفيها من التزاماتها، متى ثبت استيفاء المواطن لشروط الحجز وسداد المستحقات، مع مراعاة أن الحكم صدر في نزاع محدد ولا يعني استحقاق جميع المتقدمين للتخصيص تلقائيًا.

