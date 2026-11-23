يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص موعد أول إجازة رسمية مقبلة في مصر، خاصة مع اقتراب نهاية عام 2026، ورغبة الكثيرين في معرفة موعد العطلات الرسمية للاستعداد لها وتنظيم الإجازات والرحلات العائلية.

هل توجد إجازات رسمية متبقية في مصر خلال 2026؟

انتهت قائمة المناسبات الرسمية المقررة خلال عام 2026، بعد إجازة عيد القوات المسلحة التي وافقت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الماضي، ولم يتبق ضمن جدول الإجازات الرسمية المعلنة للعام الحالي مناسبات أخرى، بخلاف العطلات الأسبوعية المعتادة.

وبذلك تصبح إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 أول عطلة رسمية مقبلة ينتظرها الموظفون والطلاب مع بداية العام الجديد.

موعد أول إجازة رسمية في مصر 2027

يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، ليكون أول موعد مرتقب لإجازة رسمية في مصر خلال العام الجديد، على أن تتصل المناسبة بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بالنسبة للعاملين والطلاب الذين يحصلون على راحة أسبوعية خلال هذين اليومين.

إجازة عيد الميلاد2027

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 أولى المناسبات الرسمية المنتظرة في العام الجديد، وفقًا للموعد الثابت للمناسبة الدينية.

هل الإجازة 3 أيام متواصلة؟

نعم، وفقًا للتقويم، تأتي الإجازة متصلة بالعطلة الأسبوعية كالتالي:

الخميس 7 يناير 2027: عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 8 يناير 2027: عطلة أسبوعية.

السبت 9 يناير 2027: عطلة أسبوعية.

وبذلك تصل مدة الراحة إلى 3 أيام متتالية للعاملين الذين تكون عطلتهم الأسبوعية الجمعة والسبت.

إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص والمدارس

تُعد مناسبة عيد الميلاد المجيد من الإجازات الرسمية المنصوص عليها في قرار وزارة العمل رقم 294 لسنة 2025، بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، كما تشمل الإجازات الرسمية العاملين بالدولة وفق القرارات المنظمة.

أما القرار النهائي بشأن تعطيل العمل في الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، فيُحدد وفق القرارات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.

إجازات شهر يناير2027

تأتي إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، والتي توافق يوم الاثنين 25 يناير 2027، وقد يتغير موعد منح الإجازة بقرار من مجلس الوزراء.