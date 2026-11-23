قام خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بجولة تفقدية داخل مستشفى المعلمين، لمتابعة أعمال التجديد والتطوير التي شهدها المستشفى، والاطمئنان على مستوى التجهيزات الطبية والخدمات العلاجية المقدمة للمعلمين وأسرهم.

رافق نقيب المعلمين خلال الجولة الأستاذ الدكتور حلمي الطناحي، رئيس مجلس إدارة مستشفى المعلمين، ووسيم الطناحي، نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور رؤوف عزت، مدير عام المستشفى، والدكتور عادل والي، نائب مدير عام المستشفى والمدير الطبي.

وشملت الجولة تفقد عدد من الأقسام الطبية، حيث اطلع الزناتي على غرف المرضى وأسرة الإقامة، وأماكن الملاحظة والطوارئ، وما شهدته من أعمال تطوير وتحديث، بما يسهم في توفير بيئة علاجية مناسبة للمرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

تجديد مستشفى المعلمين

كما تفقد نقيب المعلمين الأجهزة الطبية بالمستشفى، واطلع على جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي، واستمع إلى شرح من قيادات المستشفى حول إمكانياتهما ودورهما في دعم منظومة التشخيص الطبي وتوفير الخدمات التشخيصية للمرضى.

وحرص الزناتي خلال جولته على متابعة مستوى التجهيزات داخل الغرف الطبية، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مناقشة جهود التطوير مع رئيس مجلس إدارة المستشفى والقيادات الطبية والإدارية.

وأكد الزناتي على اهتمام النقابة بمتابعة مستوى الأداء داخل المستشفى، والعمل على استمرار جهود التطوير والتحديث، باعتبار الرعاية الصحية أحد الملفات المهمة في منظومة الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.

وتأتي الجولة في إطار متابعة نقابة المعلمين لملف الرعاية الصحية، وحرصها على تطوير الخدمات الطبية المقدمة لأعضائها وأسرهم، والارتقاء بمستوى المنشآت العلاجية التابعة لها، بما يوفر خدمة صحية تليق بالمعلمين وتلبي احتياجاتهم.