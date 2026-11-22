تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، يفيد بوفاة اثنين من المعلمين إثر حادث سير أليم وقع على الطريق الدولي بمطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، أثناء توجههما إلى عملهما.

وأوضح البيان أن المعلمين الراحلين هما شريف حسن وعماد حمادة، ويعملان بمدرسة السيد البدوي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وقد توفيا متأثرين بإصاباتهما جراء الحادث.

وفاة معلمين في حادث سير

ومن جانبه، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد أبو زور، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، بمتابعة الموقف وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسرتي المعلمين الراحلين، والعمل على إنهاء جميع الإجراءات اللازمة وتقديم واجب العزاء.

وشدد الزناتي على سرعة صرف المستحقات المالية للمعلمين الراحلين وتسليمها إلى ذويهما في أقرب وقت.

وتقدمت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرتي المعلمين الراحلين وزملائهما، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.