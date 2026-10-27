قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر
أسامة الأزهري : الأئمة خط الدفاع الأول لحماية وعي المصريين من الفكر المتطرف
الفرصة الأخيرة.. 24 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقة إيجار تمليكي
أصوات النجوم الراحلين في قبضة الذكاء الاصطناعي.. لمن تعود الحقوق؟
انخفاض أسعار النفط مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
هل مناداة الابن والده باسمه يعد عقوقا؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«تحذير من سيول وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار وسيول.. تفاصيل طقس الأيام الستة المقبلة
الأرصاد : الخريف ربيع مصر.. والتنبؤات الجوية تساعد على تنشيط السياحة الداخلية
أذكار الصباح اليوم الثلاثاء.. أدعية نبوية للحفظ والرزق وراحة البال
وصلة هزار انتهت بكارثة.. ضبط طالب أنهى حياة زميله بطعنات غادرة في الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمين نقابة المعلمين: زيادة الأجور لـ15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين خطوة مهمة لدعم المعلمين

نقابة المعلمين
نقابة المعلمين
أ ش أ

أكد محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين أن المعلم يمثل الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وأن قرار زيادة الأجور لتصل إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين يمثل خطوة مهمة، موجهًا الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم جموع المعلمين.

وقال عبد الله "إن فرحة المعلمين بقرار زيادة الأجور كبيرة، حيث يرسل عدد كبير منهم رسائل شكر إلى نقابة المعلمين لنقلها إلى الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء والحكومة، تقديرًا لهذا القرار".

وأضاف: أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن اهتمام الدولة به يمثل خطوة مهمة ستنعكس نتائجها على المنظومة التعليمية، خاصة أن المعلمين يؤدون دورًا مهمًا في بناء الوعي الوطني لدى الأجيال القادمة، وترسيخ قيم الانتماء للوطن.

وأشار الأمين العام لنقابة المعلمين إلى أن الدولة المصرية قادرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين أجور المعلمين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد الأزمات والحروب.

 رواتب المعلمين خلال السنوات السابقة كانت منخفضة للغاي

ولفت إلى أن رواتب المعلمين خلال السنوات السابقة كانت منخفضة للغاية، مؤكدًا أن التعليم ليس مجرد قطاع خدمي، بل قطاع منتج يسهم في إعداد الكوادر البشرية، سواء من المهندسين أو الأطباء أو غيرهم، وأن المعلم يمثل العنصر المؤثر في إعداد هذه الكوادر.

وأوضح عبد الله أن القانون رقم 55 أسهم في رفع أجور المعلمين إلى حد ما، إلا أن المعلم لا يزال بحاجة إلى راتب يضمن له ولأبنائه وأسرته حياة كريمة، في ظل متطلبات الحياة واحتياجات الأسر، منوها بأن التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين أحدث فرحة كبيرة بين جموع المعلمين والعاملين في الوسط التعليمي، لما يعكسه من اهتمام الدولة بالمعلم وحرصها على دعمه.

نقابة المعلمين محمد عبد الله العامين الماليين المقبلين السيسي فرحة المعلمين الرئيس السيسي الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

لمحبي التصوير.. أهم مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

ميتسوبيشي إيفولوشن

ميتسوبيشي لانسر إيفو تعود بروح جديدة في SUV كهربائية بقوة 458 حصانًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار السيارات يهدد سوق المركبات الكهربائية.. خطر اشتعال البطاريات يورط آودي عالميًا

بالصور

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد