أمين نقابة المعلمين: زيادة الأجور لـ15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين خطوة مهمة لدعم المعلمين

أكد محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين أن المعلم يمثل الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وأن قرار زيادة الأجور لتصل إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين يمثل خطوة مهمة، موجهًا الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم جموع المعلمين.

وقال عبد الله "إن فرحة المعلمين بقرار زيادة الأجور كبيرة، حيث يرسل عدد كبير منهم رسائل شكر إلى نقابة المعلمين لنقلها إلى الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء والحكومة، تقديرًا لهذا القرار".

وأضاف: أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن اهتمام الدولة به يمثل خطوة مهمة ستنعكس نتائجها على المنظومة التعليمية، خاصة أن المعلمين يؤدون دورًا مهمًا في بناء الوعي الوطني لدى الأجيال القادمة، وترسيخ قيم الانتماء للوطن.

وأشار الأمين العام لنقابة المعلمين إلى أن الدولة المصرية قادرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين أجور المعلمين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد الأزمات والحروب.

رواتب المعلمين خلال السنوات السابقة كانت منخفضة للغاي

ولفت إلى أن رواتب المعلمين خلال السنوات السابقة كانت منخفضة للغاية، مؤكدًا أن التعليم ليس مجرد قطاع خدمي، بل قطاع منتج يسهم في إعداد الكوادر البشرية، سواء من المهندسين أو الأطباء أو غيرهم، وأن المعلم يمثل العنصر المؤثر في إعداد هذه الكوادر.

وأوضح عبد الله أن القانون رقم 55 أسهم في رفع أجور المعلمين إلى حد ما، إلا أن المعلم لا يزال بحاجة إلى راتب يضمن له ولأبنائه وأسرته حياة كريمة، في ظل متطلبات الحياة واحتياجات الأسر، منوها بأن التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين أحدث فرحة كبيرة بين جموع المعلمين والعاملين في الوسط التعليمي، لما يعكسه من اهتمام الدولة بالمعلم وحرصها على دعمه.