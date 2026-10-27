الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار وسيول.. تفاصيل طقس الأيام الستة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الستة المقبلة، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق، إلى جانب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، في حين تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتضمن توقعات الطقس خلال الفترة المقبلة عددًا من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، خاصة خلال القيادة في الصباح الباكر، مع احتمالات سقوط الأمطار على مناطق من سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد، وفقًا للتفاصيل المعلنة عن حالة الطقس.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما ترتفع درجات الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا على أغلب المناطق.

وتشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية خلال ساعات الصباح، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من وسط سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وخليج العقبة، وقد تزداد شدتها لتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، على فترات متقطعة.

وتشمل فرص الأمطار أيضًا مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد، مع احتمالات أن تكون متوسطة ورعدية على مناطق من صحراء مطروح.

ومن المتوقع كذلك نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المناطق، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

حالة الطقس من الأربعاء 28 أكتوبر حتى الأحد 1 نوفمبر

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من الأربعاء 28 أكتوبر وحتى الأحد 1 نوفمبر 2026.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية خلال النهار، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع اعتدال درجات الحرارة في بداية الليل وميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعاته المتأخرة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة بين 27 و29 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 25 و27 درجة على السواحل الشمالية، فيما تتراوح على جنوب الصعيد بين 33 و36 درجة.

شبورة كثيفة ورياح نشطة خلال الأيام المقبلة

حذرت التوقعات من استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يُتوقع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء من الأربعاء إلى الجمعة، على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي الانتباه، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق التي قد تتأثر بتراجع مستوى الرؤية.

فرص أمطار رعدية من الأربعاء إلى الخميس

تشهد الفترة من الأربعاء 28 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من وسط سيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر، إلى جانب مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار التحذيرات من الشبورة المائية ونشاط الرياح، ما يجعل متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمرًا مهمًا للتعرف على أي تحديثات بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.