في جولة بدأها فجرًا..وزير الأوقاف يطلق برامج تدريب الأئمة ..صور

وصل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فجر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، إلى محافظة القليوبية، لبدء جولة ميدانية تتضمن افتتاح مراكز التدريب وتدشين الأنشطة الدعوية الموجهة لأئمة الوزارة بالمحافظة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قدرات الأئمة والخطباء والارتقاء بمستوياتهم العلمية والدعوية واللغوية، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم ومواكبة متطلبات العصر.

وكان في استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله المحافظة، الشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير مديرية أوقاف القليوبية، والشيخ محمد الصاوي، مدير الدعوة بالمديرية، و الشيخ عبد المعطي عياد، مدير شؤون الإدارات بالمديرية، إلى جانب أعضاء مكتب الدعوة والمكتب الإعلامي بالمديرية.

كما استقبل الوزير الشيخ محمد صابر، مدير إدارة أوقاف شبين القناطر شرق، وعددًا من أئمة الإدارة، في مستهل جولته التي تستهدف متابعة جهود تطوير العمل الدعوي وتفعيل برامج التأهيل والتدريب المستمر للعاملين في المجال الديني.

واستهل الدكتور أسامة الأزهري تحركاته الميدانية مع الساعات الأولى من فجر اليوم، بالتوجه إلى مسجد الفقهاء التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر، حيث أدى صلاة الفجر، وأعلن رسميًا انطلاق البرامج التدريبية المخصصة لأئمة الوزارة بالمحافظة.

ومن المقرر أن تستمر البرامج التدريبية لمدة شهر كامل، وتتضمن دورتين متخصصتين؛ الأولى بعنوان «أصول الفكر المعتدل»، والثانية بعنوان «تحسين الأداء اللغوي»، بهدف تعزيز قدرات الأئمة الفكرية والشرعية، وتنمية مهاراتهم في استخدام اللغة وإيصال المعاني والأفكار بوضوح وتأثير.

وتأتي هذه البرامج ضمن خطة وزارة الأوقاف الرامية إلى توفير التأهيل العلمي والعملي المستمر للأئمة والخطباء، وترسيخ مبادئ الفكر الوسطي المستنير، ورفع كفاءة الأداء اللغوي، بما يدعم تطوير الخطاب الدعوي ويعزز دوره في نشر الوعي الصحيح وخدمة المجتمع.