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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفرصة الأخيرة.. 24 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقة إيجار تمليكي

شقق سكنية
شقق سكنية
آية الجارحي

ينتهى غد الأربعاء 28 أكتوبر 2026، فترة التقديم على شقق الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.

ويطرح صندوق الإسكان الاجتماعي 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة، ضمن إعلان «سكن لكل المصريين (9)»، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية.

مساحات شقق الإيجار 

وتتوزع الوحدات المطروحة بين المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تبدأ من 75 مترًا مربعًا وتصل إلى 100 متر مربع، وفقًا لموقع الوحدة ونوع المشروع.

 75 مترًا مربعًا

وتتضمن الوحدات المطروحة بالمدن الجديدة وحدات بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا، مكونة من غرفتين وصالة، في مدن حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.

 90 مترًا مربعًا

وتشمل الطروحات وحدات بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا، مكونة من ثلاث غرف وصالة، في مدن أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

وحدات بالمحافظات و«حياة كريمة»

وتشمل الوحدات المطروحة بالمحافظات وحدات بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا في محافظة المنيا، بينما تتوافر وحدات بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

ويتضمن الإعلان وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، في محافظات الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.

دعم إيجار يصل إلى 100 ألف جنيه

وحسب الإعلان، يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا للإيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، وذلك على مدار مدة الإيجار.

ويتعين على المتقدم سداد 365 جنيهًا مصروفات للتسجيل، غير قابلة للرد أو الاسترداد، من خلال وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية.

10 آلاف جنيه مبلغ تأمين للوحدة السكنية

ويشترط سداد 10 آلاف جنيه مبلغ تأمين للوحدة السكنية المستأجرة من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، على أن يتم استرداد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.

ويشترط الإعلان ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان، فيما يبلغ الحد الأقصى لصافي كافة مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

وأوضحت الوزارة أن الراغبين في التقديم يمكنهم الاطلاع على الإعلان وكراسة الشروط واستكمال إجراءات التسجيل ورفع المستندات من خلال منصة مصر الرقمية.

موعد انتهاء التقديم لشقق الإيجار 

بدأ التقديم للمواطنين  الاثنين 28 سبتمبر 2026 وينتهى غدا الأربعاء 28 أكتوبر 2026

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