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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ببطاقتك فقط.. اعرف مصير طلبك في السكن البديل للإيجار القديم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

انتهت أمس الأول، الاثنين 12 أكتوبر 2026، فترة التقديم على شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، لتبدأ مرحلة مراجعة وفرز الطلبات للتحقق من استيفاء الشروط والضوابط المحددة للحصول على الوحدات. 

يترقب آلاف المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم معرفة موقف طلباتهم.

رابط الاستعلام عن طلب السكن البديل

يمكن للمتقدمين متابعه الطلب من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي:

https://digital.gov.eg/

خطوات متابعة الطلب إلكترونيًا

على المتقدم اتباع الخطوات التالية

الدخول إلى منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الذي استُخدم في تقديم طلب السكن البديل.

البحث عن خدمة «السكن البديل» واختيار متابعة الطلب.

إدخال  الرقم القومي  طلبته الخدمة.

ويأتي هذا بعد نهاية المهلة الأخيرة التي   وافق عليها مجلس الوزراء والتي بموجبها تم مد فترة التقديم ثلاثة أشهر إضافية، لإتاحة فرصة أخرى أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة.

ويمكن للمتقدمين متابعة المنصة والبيانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمعرفة أي تحديثات تتعلق بحالة الطلبات.

ماذا يحدث بعد انتهاء التقديم؟

بعد انتهاء التقديم تأتي مرحلة فحص وتدقيق جميع البيانات المقدمة  قد تستغرق فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، ليتم بعدها إبلاغ المواطنين المستحقين بالخطوات التالية، وفقا لتصريحات راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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