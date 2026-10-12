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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا بعد انتهاء المدة؟.. اليوم آخر فرصة للحصول على شقق السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

تنتهي اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، المهلة المحددة لتلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 وذلك وفقًا للموعد المعلن من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتأتي هذا بعد نهاية المهلة الأخيرة التي   وافق عليها مجلس الوزراء والتي بموجبها تم مد فترة التقديم ثلاثة أشهر إضافية، لإتاحة فرصة أخرى أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة.

رابط التقديم على شقق السكن البديل

يستطيع المواطنون المخاطبون بأحكام القانون والراغبون في الاستفادة من المنظومة تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، من خلال الرابط التالي:
رابط منصة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg/


شروط التقديم على السكن البديل

تتضمن الشروط الأساسية المعلنة للتقدم أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي للوحدة أو ممن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، مع الإقامة الفعلية والمستمرة بالوحدة، وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا قبل موعد التقديم.

كما تشمل الضوابط عدم امتلاك المستأجر أو زوجته وحدة أخرى صالحة للاستخدام البديل للغرض نفسه.

ماذا يحدث بعد انتهاء التقديم

بعد انتهاء التقديم تأتي مرحلة فحص وتدقيق كافة البيانات المقدمة  قد تستغرق فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ليتم بعدها إبلاغ المواطنين المستحقين بالخطوات التالية، وفقا لتصريحات راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

السكن البديل الايجار القديم مستأجري الايجار القديم طرح وحدات سكنية منصة مصر الرقمية رابط التقديم على شقق السكن البديل وحدات سكنية المستأجر الاسر الاولى بالرعاية محدودي الدخل متوسطي الدخل

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