تقدم كاديلاك طراز ليريك V موديل 2026 باعتباره أحد أبرز إصداراتها الكهربائية ذات الطابع الرياضي، حيث يجمع بين تصميم سيارات SUV والأداء العالي التي تميز طرازات V التابعة للعلامة الأمريكية.

محركات بقوة إجمالية تبلغ 615 حصانًا

تستمد كاديلاك ليريك V موديل 2026 قوتها من محركين كهربائيين ينتجان معًا قوة إجمالية تصل إلى 615 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 881 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بينما تتوزع القوة على العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي AWD.

كاديلاك ليريك V

تسارع كاديلاك ليريك V

تنعكس أرقام الأداء على قدرة السيارة في التسارع، إذ يمكنها الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.3 ثانية، وهو ما يضعها ضمن النسخ الأعلى أداءً في عائلة ليريك الكهربائية.

كاديلاك ليريك V

بطارية كاديلاك ليريك V بمدى 448 كيلومترًا

تعتمد السيارة كاديلاك ليريك V على بطارية بسعة 102 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 448 كيلومترًا، وتدعم منظومة الشحن التيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 22 كيلوواط، بينما تصل قدرة الشحن السريع بالتيار المستمر DC إلى 190 كيلوواط.

كاديلاك ليريك V

أبعاد كاديلاك ليريك V

تأتي كاديلاك ليريك V بأبعاد خارجية تشمل طولًا يبلغ 5,001 مم، وعرضًا يصل إلى 1,976 مم، وارتفاعًا يبلغ 1,627 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,094 مم.

ويبلغ الخلوص الأرضي 156 مم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 793 لترًا، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف.