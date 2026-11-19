تنتمي كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وتعتمد على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل.

تستمد كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport

تستمد كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport قوتها من محركين كهربائيين، مع نظام دفع كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية إلى 750 حصانًا عند تفعيل وضع Velocity Max، بينما يبلغ عزم الدوران 1064 نيوتن متر.

كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport

وتتصل منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو التكوين المعتاد في السيارات الكهربائية، وتنعكس هذه الأرقام على أداء السيارة، إذ يمكنها التسارع من الثبات إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.7 ثانية، وتوفر البطارية ذات السعة التي تتجاوز 200 كيلوواط ساعة الطاقة اللازمة لتشغيل المحركين، مع مدى قيادة يصل إلى نحو 724 كيلومترًا للشحنة الواحدة.

كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport

أبعاد كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport

تأتي كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport بهيكل يبلغ طوله 5697 مم، بينما يصل عرضها إلى 2093 مم، وارتفاعها إلى 1933 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3460 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 175 مم.

تجهيزات كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport

تضم المقصورة مقعدين كهربائيين للسائق والراكب، مع إمكانية ضبط كل منهما في 16 وضعية مختلفة، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، كما يأتي المقود متعدد الوظائف ومدعومًا بخاصية التدفئة، بينما تعتمد لوحة القيادة على شاشة بانورامية ممتدة بقياس إجمالي يبلغ 55 بوصة.

كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport

وتجمع كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport بين شاشة العدادات ونظام المعلومات والترفيه، مع دعم الاتصال اللاسلكي Apple CarPlay وAndroid Auto، وتحصل السيارة على نظام صوتي AKG Studio Reference يضم 38 سماعة، مع دعم تقنيات صوتية متقدمة، بالإضافة إلى نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD.