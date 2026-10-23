252 نسخة فقط.. كاديلاك إسكاليد V تنطلق بإصدار خاص

كشفت كاديلاك الأمريكية عن نسخة خاصة من إسكاليد V موديل 2027، احتفالًا بمرور 125 عامًا على تأسيس العلامة، مع تحديد حجم الإنتاج عند 252 سيارة فقط على مستوى العالم.

وتحافظ السيارة على مكانة إسكاليد V ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، مع الاعتماد على محرك ثماني الأسطوانات مزود بشاحن فائق، إلى جانب نظام دفع كلي للعجلات، كما تركز النسخة الاحتفالية على التفاصيل البصرية من خلال بعض الترقيات الجديدة.

كاديلاك إسكاليد V

تصميم كاديلاك إسكاليد V

حصلت كاديلاك إسكاليد V الخاصة على طلاء خارجي باللون الأسود، مع إضافة عناصر مصنوعة من ألياف الكربون، في معالجة تصميمية تجمع بين المظهر الرياضي والطابع الفاخر.

كاديلاك إسكاليد V

وتبرز الواجهة الأمامية من خلال منظومة إضاءة تحيط بمنطقة الشعار والشبكة، إلى جانب مصابيح LED ذات التصميم الحاد، بينما تعتمد السيارة على عجلات رياضية قياس 24 بوصة.

كاديلاك إسكاليد V

محرك V8 سوبرتشارجر بقوة 682 حصانًا

تعتمد إسكاليد V موديل 2027 في إصدارها الخاص على محرك V8 بسعة 6.2 لتر، مزود بشاحن فائق، وتبلغ قوته 682 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 885 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع كلي للعجلات.

كاديلاك إسكاليد V

مقصورة كاديلاك إسكاليد V

تعتمد السيارة كاديلاك إسكاليد V على شاشة عرض رقمية عريضة تمتد أمام السائق والراكب الأمامي، لتوفير واجهة تجمع وظائف عرض المعلومات والتحكم في الأنظمة الترفيهية، وتدعم هذه الشاشة التوجه نحو تقليل الاعتماد على العدادات التقليدية، مع إتاحة مجموعة من البيانات والوظائف ضمن مساحة عرض واحدة.

كاديلاك إسكاليد V

وتضم المقصورة كذلك نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا مع شاشة مخصصة للتحكم في إعداداته، إلى جانب مقود متعدد الوظائف يتيح للسائق الوصول إلى عدد من الأوامر، كما تأتي المقاعد بفرش جلدي، مع إمكانية الضبط الكهربائي لوضعيات الجلوس.

كاديلاك إسكاليد V

سعر كاديلاك إسكاليد V إصدار 2027 الخاص

يبدأ سعر الإصدار الخاص من كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 من نحو 239 ألف دولار أمريكي.