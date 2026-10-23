قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير الأمريكي لدى تركيا: احتمال شن هجوم على إيران نهاية الأسبوع «قائم بالتأكيد»
مصاب في هجوم كنيسة الكرك يكشف تفاصيل جديدة: 4 مسلحين أطلقوا النار عشوائيًا
بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي
وزير المالية: سددنا مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد
«الكفن ملوش جيوب».. حسام موافي يحذر من الطمع
رشيد مشهراوي: تغيرت رؤيتي للسينما بعد حرب غزة.. وأعمل على إنتاج 11 فيلمًا مع طلاب القطاع
حسام موافي: الطب مهنة إنسانية ولا يصح مقارنتها بأكل العيش
نتنياهو: علينا الاستعداد لمرحلة يتغير فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل
الهنداوي: بناء نموذج عربي جديد يتطلب عملاً شاقاً وتطويراً للدول والأفراد
دولة واحدة تكتسح قائمة أغلى 10 مدن للعيش في العالم.. ما السر؟
الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا
252 نسخة فقط.. كاديلاك إسكاليد V تنطلق بإصدار خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

252 نسخة فقط.. كاديلاك إسكاليد V تنطلق بإصدار خاص

كاديلاك إسكاليد V
كاديلاك إسكاليد V
صبري طلبه

كشفت كاديلاك الأمريكية عن نسخة خاصة من إسكاليد V موديل 2027، احتفالًا بمرور 125 عامًا على تأسيس العلامة، مع تحديد حجم الإنتاج عند 252 سيارة فقط على مستوى العالم. 

وتحافظ السيارة على مكانة إسكاليد V ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، مع الاعتماد على محرك ثماني الأسطوانات مزود بشاحن فائق، إلى جانب نظام دفع كلي للعجلات، كما تركز النسخة الاحتفالية على التفاصيل البصرية من خلال بعض الترقيات الجديدة.

 كاديلاك إسكاليد V 

تصميم كاديلاك إسكاليد V 

حصلت كاديلاك إسكاليد V الخاصة على طلاء خارجي باللون الأسود، مع إضافة عناصر مصنوعة من ألياف الكربون، في معالجة تصميمية تجمع بين المظهر الرياضي والطابع الفاخر.

 كاديلاك إسكاليد V 

وتبرز الواجهة الأمامية من خلال منظومة إضاءة تحيط بمنطقة الشعار والشبكة، إلى جانب مصابيح LED ذات التصميم الحاد، بينما تعتمد السيارة على عجلات رياضية قياس 24 بوصة.

 كاديلاك إسكاليد V 

محرك V8 سوبرتشارجر بقوة 682 حصانًا

تعتمد إسكاليد V موديل 2027 في إصدارها الخاص على محرك V8 بسعة 6.2 لتر، مزود بشاحن فائق، وتبلغ قوته 682 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 885 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع كلي للعجلات.

 كاديلاك إسكاليد V 

مقصورة كاديلاك إسكاليد V

تعتمد السيارة كاديلاك إسكاليد V على شاشة عرض رقمية عريضة تمتد أمام السائق والراكب الأمامي، لتوفير واجهة تجمع وظائف عرض المعلومات والتحكم في الأنظمة الترفيهية، وتدعم هذه الشاشة التوجه نحو تقليل الاعتماد على العدادات التقليدية، مع إتاحة مجموعة من البيانات والوظائف ضمن مساحة عرض واحدة.

 كاديلاك إسكاليد V 

وتضم المقصورة كذلك نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا مع شاشة مخصصة للتحكم في إعداداته، إلى جانب مقود متعدد الوظائف يتيح للسائق الوصول إلى عدد من الأوامر، كما تأتي المقاعد بفرش جلدي، مع إمكانية الضبط الكهربائي لوضعيات الجلوس.

 كاديلاك إسكاليد V 

سعر كاديلاك إسكاليد V إصدار 2027 الخاص

يبدأ سعر الإصدار الخاص من كاديلاك إسكاليد V موديل 2027 من نحو 239 ألف دولار أمريكي.

كاديلاك إسكاليد إسكاليد V كاديلاك إسكاليد V

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

ترشيحاتنا

وزير المالية خلال الجلسة

منتدى مصر 2026.. المالية: خفضنا دين أجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات

سعر العملات العربية

ثابت بدون تغيير.. العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

سعر الذهب

دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

بالصور

بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟.. فوائد غير متوقعة

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

نوع من التوابل يخفف التهاب المفاصل وعسر الهضم ومقدمات السكري.. أفضل طريقة لاستخدامه

فوائد الكركم
فوائد الكركم
فوائد الكركم

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد