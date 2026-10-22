5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.. بالأسعار

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير الذي يشهده السوق المصري من إصدارات، والتي تختلف بحسب الأسعار والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه في السوق المصري.

جيلي EX2

جيلي EX2

زودت السيارة جيلي EX2 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وتتراوح أسعار السيارة بين 789,900 و 899,900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير

سوزوكي سويفت ديزاير

دعمت سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 885,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي شيري أريزو 5 بناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الأولى، واخر أوتوماتيكي الأداء cvt لباقي الفئات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 705,000 وصولًا إلى 790,000 جنيه.

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 820,000 جنيه إلى 900,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 765,000 إلى 790,000 جنيه.