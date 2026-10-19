مرسيدس تكشف الستار عن AMG GT 2028 الجديدة

كشفت مرسيدس بنز، من خلال قسم AMG المتخصص في تطوير السيارات عالية الأداء، عن سيارتها الجديدة AMG GT SUV موديل 2028، التي تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل، وتجمع بين تصميم السيارات الرياضية وهيكل سيارات SUV.

تجهيزات مرسيدس AMG GT

تعتمد مقصورة السيارة مرسيدس AMG GT على مجموعة من الشاشات المخصصة لعرض بيانات القيادة والتحكم في وظائف السيارة، إذ تأتي بشاشة مركزية قياس 14 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، مع خيار تجهيز السيارة بشاشة إضافية أمام الراكب الأمامي بقياس 14 بوصة إلى جانب شاشة عدادات رقمية بحجم 10.2 بوصة خلف عجلة القيادة.

مرسيدس AMG GT

تضم مرسيدس AMG GT SUV سقفًا زجاجيًا بانوراميًا، إلى جانب مقاعد بطابع رياضي مزودة بخاصية الضبط الكهربائي لوضعيات الجلوس، وتأتي السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف، فضلًا عن نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ونظام صوتي عالي الأداء.

مرسيدس AMG GT

محركات مرسيدس AMG GT الأعلى قوةً

تأتي مرسيدس AMG GT55 SUV بقوة تبلغ 711 حصانًا، مع قوة قصوى تصل إلى 805 أحصنة، فيما يبلغ عزم الدوران 1860 نيوتن متر، وتتيح هذه الأرقام للسيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3 ثوانٍ، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومترًا في الساعة.

مرسيدس AMG GT

وتأتي فئة AMG GT63 SUV بأرقام أداء أعلى في التسارع، إذ يبلغ عزم الدوران الأقصى 2000 نيوتن متر، وتستطيع السيارة الانطلاق من صفر إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط.

مرسيدس AMG GT

مرسيدس AMG GT الفئة القياسية

تأتي فئة AMG GT53 SUV بقوة تبلغ 362 حصانًا، ترتفع إلى 536 حصانًا كقوة قصوى، وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، وتحتاج السيارة إلى 4.1 ثانية للتسارع من الثبات إلى 96 كيلومترًا في الساعة، فيما تبلغ سرعتها القصوى 230 كيلومترًا في الساعة.