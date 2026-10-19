قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«شعارات جوفاء».. المعارضة الإسرائيلية تهاجم عقيدة نتنياهو الأمنية قبل الانتخابات
سعر الدولار في البنوك الان
الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة نهاراً.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة
أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-10-2026 والقنوات الناقلة
الحمل بعد الأربعين.. منى زكي تروي معاناتها: مرض مناعي سبب فقداني 7 أجنه منهم تجارب بالتلقيح الصناعي
يلتهم أكشاك وبضائع.. حريق بسوق البداري في أسيوط
سعر الذهب في الصاغة الآن
ثقافة التجارة الإلكترونية.. ماذا تفعل إذا وصل طلب الدليفري غير مطابق؟
وزير الطاقة الأمريكي يفجر مفاجآت عن إيران والنفط الروسي.. ماذا يخطط ترامب؟
عام على مجـ.زرة المعمداني.. مندوبية فلسطين تستحضر الضحايا وتتمسك بحق البقاء
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في جيزان للتحذير من خطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس تكشف الستار عن AMG GT 2028 الجديدة

مرسيدس AMG GT
مرسيدس AMG GT
صبري طلبه

كشفت مرسيدس بنز، من خلال قسم AMG المتخصص في تطوير السيارات عالية الأداء، عن سيارتها الجديدة AMG GT SUV موديل 2028، التي تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل، وتجمع بين تصميم السيارات الرياضية وهيكل سيارات SUV.

تجهيزات مرسيدس AMG GT

تعتمد مقصورة السيارة مرسيدس AMG GT على مجموعة من الشاشات المخصصة لعرض بيانات القيادة والتحكم في وظائف السيارة، إذ تأتي بشاشة مركزية قياس 14 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، مع خيار تجهيز السيارة بشاشة إضافية أمام الراكب الأمامي بقياس 14 بوصة إلى جانب شاشة عدادات رقمية بحجم 10.2 بوصة خلف عجلة القيادة. 

مرسيدس AMG GT

تضم مرسيدس AMG GT SUV سقفًا زجاجيًا بانوراميًا، إلى جانب مقاعد بطابع رياضي مزودة بخاصية الضبط الكهربائي لوضعيات الجلوس، وتأتي السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف، فضلًا عن نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ونظام صوتي عالي الأداء. 

مرسيدس AMG GT

محركات مرسيدس AMG GT الأعلى قوةً

تأتي مرسيدس AMG GT55 SUV بقوة تبلغ 711 حصانًا، مع قوة قصوى تصل إلى 805 أحصنة، فيما يبلغ عزم الدوران 1860 نيوتن متر، وتتيح هذه الأرقام للسيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3 ثوانٍ، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومترًا في الساعة. 

مرسيدس AMG GT

وتأتي فئة AMG GT63 SUV بأرقام أداء أعلى في التسارع، إذ يبلغ عزم الدوران الأقصى 2000 نيوتن متر، وتستطيع السيارة الانطلاق من صفر إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط. 

مرسيدس AMG GT

مرسيدس AMG GT الفئة القياسية 

تأتي فئة AMG GT53 SUV بقوة تبلغ 362 حصانًا، ترتفع إلى 536 حصانًا كقوة قصوى، وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، وتحتاج السيارة إلى 4.1 ثانية للتسارع من الثبات إلى 96 كيلومترًا في الساعة، فيما تبلغ سرعتها القصوى 230 كيلومترًا في الساعة. 

مرسيدس AMG GT AMG GT SUV موديل 2028 مواصفات مرسيدس AMG GT مرسيدس AMG GT الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

داليا إبراهيم

داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته

أحمد موسى

أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن حصول الحوثيين على ملياري دولار لحماية السفن في باب المندب

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

نتنياهو

تحقيق أمريكي يفجر مفاجأة: إسرائيل سهّلت تحويل ملياري دولار من قطر إلى غزة بعلم نتنياهو

أمريكا

قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

ترشيحاتنا

منتدى مصر

تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل.. نواب يؤكدون أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

منتدى مصر 2026

قيادي بـ«مستقبل وطن» يطالب بوضع استراتيجية وطنية لدعم الصادرات خلال منتدى مصر

النائبة نيفين فارس

برلمانية: تطوير التعليم يجب أن يركز على بناء مهارات التفكير والابتكار وتأهيل الأجيال للمستقبل

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد